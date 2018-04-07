Шесть продуктов для самого полезного завтрака и рецепты с ними

От первого приема пищи напрямую зависят ваше настроение и самочувствие в течение всего дня. Из этих продуктов получаются особенно вкусные и полезные завтраки, рецептами которых мы, как всегда, готовы поделиться с вами.

Куриные яйца стали настолько привычным продуктом, что мы уже даже не задумываемся об их пользе. А ведь они отлично насыщают, укрепляя наш иммунитет благодаря большому содержанию самых важных витаминов в своем составе.

Вам понадобится:

Яйца — 2 шт.

Моцарелла — 100 г Соль, перец — по вкусу

Тертый сыр — 100 г Зелень свежая — для подачи

1. Поставьте духовку разогреваться на 200 °C. Смажьте форму для запекания оливковым маслом. 2. Разбейте в форму яйца, добавьте моцареллу, тертый сыр, приправы и специи и выпекайте около 10-ти минут до готовности. 3. Блюдо перед подачей украсьте свежей зеленью (например, листьями салата, укропом или кинзой).

Этот экзотический фрукт — лучший вариант для быстрого, полезного и сытного завтрака. Плод богат полезной жирной кислотой, витаминами А, С и Е, магнием и калием, отлично очищает организм от токсинов и защищает его от развития заболеваний.

Вам понадобится:

Авокадо — 300 г Соль, перец — по вкусу

Хлеб цельнозерновой — 4-5 ломтиков

Оливковое масло — 2 ст.л Зубчик чеснока — по вкусу

1. Обжарьте тосты в духовке до хрустящей корочки. По желанию натрите тосты чесноком. Смажьте оливковым маслом. 2. Мякоть авокадо разомните вилкой, добавьте соль и перец, перемешайте. 3. Смажьте каждый ломтик мякотью авокадо и подавайте к столу.

Творог отлично подходит для завтрака и обеда. Этот продукт укрепит ваши кости и зубы, стабилизирует работу пищеварительной системы. Кроме того, творог легко усваивается, не отягощая желудок.

Вам понадобится:

Творог — 100 г Яблоко — 1 шт.

Апельсин — 1/2 шт.

Сметана — по вкусу

Мед — 1 ст.л 1. Произвольно нарежьте дольками яблоко и апельсин. 2. Творог разомните вилкой, по вкусу добавьте сметану или мед. Украсьте творог дольками фруктов и подавайте к столу.

Цитрусовые поднимут настроение и зарядят энергией на весь день. Если вы уже приучили себя пить на завтрак свежевыжатый апельсиновый фреш или витаминный оранжевый смузи, попробуйте приготовить из цитрусовых полезные сладости, ведь завтрак — самое подходящее время, чтобы побаловать себя сладким.

Вам понадобится:

Апельсин — 3 шт.

Молоко миндальное — 125 г Лимонный сок — 1 ч.л Мука — 200 г Разрыхлитель — щепотка

Соль — щепотка

Расительное масло — 40 мл Сахар коричневый — 50 г Какао-порошок — 3 ст.л Экстракт ванили — щепотка

1. Духовку поставьте разогреваться на 180 °C. 2. Смешайте лимонный сок с миндальным молоком. В миске взбейте растительное масло с сахаром и ванильным экстрактом. 3. В отдельной миске смешайте все сухие ингредиенты, добавьте к ним молоко, а затем растительное масло. Взбейте тесто. 4. С апельсинов срежьте верхушку и удалите мякоть. Взбейте ее в блендере и добавьте к тесту. Снова как следует перемешайте тесто, а апельсиновые корки заполните тестом примерно на три четверти. 5. Каждый апельсин заверните в фольгу и выпекайте до готовности около получаса.

Киноа на сегодняшний день является одним из самых полезных и популярных продуктов здорового питания. Рецептов с киноа очень много, а их львиную долю составляют потрясающие завтраки.

Вам понадобится:

Киноа — 2/3 ст Вода — 1 ст Черника — 130 г Банан — 1 шт.

Корица — по вкусу

Мед — 1 ст.л Йогурт натуральный — 2/2 ст 1. Киноа отварите в стакане воды. На это вам понадобится около 15-ти минут. Дайте киноа остыть. 2. Ломтики банана, ягоды черники и корицу смешайте с киноа. 3. Разложите киноа по чашкам и подавайте к столу с йогуртом. Добавьте ложку меда.

Мы привыкли воспринимать рыбу как продукт для обеда или ужина, но с ней получаются также отличные сытные и полезные завтраки. Предлагаем разнообразить свой утренний рацион лососем: красная рыба особенно полезна для нашего здоровья и самочувствия.

Вам понадобится:

Цельнозерновой бублик — 1 шт.

Рикотта — 2 ст.л Сок лимона — 1 ст.л Руккола — несколько листиков

Соль, перец — по вкусу

Копченый лосось — несколько ломтиков

1. Бублик нарежьте вдоль пополам и подсушите в духовке. 2. Смешайте лимонный сок, рикотту и мелко нарезанную рукколу. По вкусу добавьте перец и соль. 3. Смесью смажьте бублики, выложите лосось и сложите бейгл. Подавайте, украсив свежей зеленью (например, листьями салата или укропом).