Яндекс показал, чем Хабаровск отличается от других городов

Российский поисковик опубликовал видеоролик про Хабаровск, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Он показывает, почему дальневосточная столица — особенный город. Образ Хабаровска определен на основе запросов пользователей Яндекс

Отмечается, что хабаровчане обращаются к поисковику более 1 млн раз в день.

Яндекс заметил, что в поисковых запросах жителей города видна близость к Азии. Например, самые характерные кулинарные запросы — это мясо и рыба в кисло-сладком соусе по-китайски, пянсе в мультиварке, рис с кимчи. Кроме того, Хабаровский край — чемпион России по блюдам с папоротником.

Кстати, футбольные интересы местных жителей тоже связаны с Востоком — никого больше на прошлом чемпионате мира так не интересовала сборная Кореи.