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Яндекс показал, чем Хабаровск отличается от других городов
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Яндекс показал, чем Хабаровск отличается от других городов 

Хабаровский край сегодня 2 часа назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Российский поисковик опубликовал видеоролик про Хабаровск, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Он показывает, почему дальневосточная столица — особенный город. Образ Хабаровска определен на основе запросов пользователей Яндекс.
Отмечается, что хабаровчане обращаются к поисковику более 1 млн раз в день.
Яндекс заметил, что в поисковых запросах жителей города видна близость к Азии. Например, самые характерные кулинарные запросы — это мясо и рыба в кисло-сладком соусе по-китайски, пянсе в мультиварке, рис с кимчи. Кроме того, Хабаровский край — чемпион России по блюдам с папоротником.
Кстати, футбольные интересы местных жителей тоже связаны с Востоком — никого больше на прошлом чемпионате мира так не интересовала сборная Кореи.
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