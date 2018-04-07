Секретный рецепт пасхального кулича

Грузинские домохозяйки не признают покупных куличей. В каждой семье есть свои рецепты главного блюда пасхального стола, передает корреспондент «МИР 24» Михаил Робакидзе.

У Стеллы Лузан свои правила приготовления куличей. На кухне не должно быть никого, кроме дочери Яны. Остальным членам большой семьи вход строго воспрещен: тесто не любит толпы и суеты. Второе условие безупречной выпечки — правильные ингредиенты.

«Высококачественное масло, сметана натуральная, лимонная цедра. Это все очень действует. И, естественно, мускат и кардамон», — говорит домохозяйка Стелла Лузан.

Она печет уже полвека. Училась в детстве у соседки, тети Вали, самого известного кондитера города. Они жили в одном тбилисском дворике. Секретный рецепт, полученный в наследство, идеален и вот уже несколько десятков лет не меняется.

«Вкусная она или невкусная, это уже не от меня зависит. Это от вас зависит. Кто ест — тот оценивает вкус пасхи», — говорит домохозяйка.

Попробовать угощение хотят многие. Стелле нужно испечь как минимум сотню куличей. Для себя, близких, соседей и друзей. Это несколько ночей работы в четыре руки. Последний этап — декорирование.

«Праздничное настроение передается всем, кто забирает эти пасочки», — говорит она.

Для кинорежиссера и сценариста Ларисы Исаевой эксперименты, в том числе кулинарные, — стиль жизни. Вот и угощение она решила делать необычное. Вместе с подругой Мананой Цицишвили придумала пасхальные бургеры. Главное в них — начинка.

«Крутые яички в сочетании с паштетом из жареной куриной печеночки с луком. И все это приправлено сметанно-горчичным соусом», — говорит кинорежиссер.

Для лакомок есть сладкий вариант. Внутри традиционный грузинский творог — надуги, мелко нарезанная чурчхела и ломтики сухофруктов чири. Перед таким, уверена Лариса, не устоят и взрослые. Оценить задумку смогут и родные, и друзья. В Грузии на Пасху принято навещать близких и угощать друг друга.

Кроме того, в преддверии пасхального воскресенья в семьях Грузии готовят блюдо чакапули — вареное мясо под соусом из листьев тархуна.

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