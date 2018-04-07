Красивое и, конечно, вкусное блюдо — запеченная рыба с грибами и луком-пореем. Отлично подходит для праздничного пасхального стола, когда уже закончился Великий пост. Вместо судака можно взять другую рыбу, например, треску или тиляпию, а лук-порей заменить обычным луком или шалотом.
Запеченная рыба/Фото: К. Виноградов/BurdaMedia
Понадобится:
2 филе судака,
сок и цедра 1 лимона,
2 веточки укропа,
1 стебель лука-порея,
4 шампиньона,
150 г сырых креветок,
300 мл сливок 20% жирности,
100 г тертого сыра,
несколько листьев салата,
соль, молотый черный перец.
Ингредиенты
Приготовление:
1. Филе судака вымыть и хорошо обсушить полотенцем. Поперчить, сбрызнуть лимонным соком, посыпать цедрой и оставить на 15 минут.
Шаг 1. Приправляем филе судака.
2. Укроп вымыть, обсушить и порубить. Лук-порей нарезать кружочками, промыть проточной холодной водой и обсушить.
Шаг 2. Нарезаем лук-порей.
3. Шампиньоны протереть влажной салфеткой, почистить и нарезать пластинами. Духовку нагреть до +180°C.
Шаг 3. Очищаем шампиньоны.
4. Форму для запекания слегка смазать любым жиром и уложить рыбное филе. Сверху распределить лук-порей, креветки и шампиньоны.
Шаг 4. Выкладываем в форму подготовленные продукты.
5. Сливки соединить с укропом и тертым сыром, немного посолить и поперчить. Получившуюся смесь распределить по рыбе с грибами и креветками. Запекать около 15 минут.
Шаг 5. Готовим соус.
6. Листья салата вымыть, хорошо обсушить и выложить на тарелку.
Шаг 6. Выкладываем на тарелку листья салата.
Сверху осторожно поместить готовую запеченную рыбу и подать на стол.