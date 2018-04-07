Запеченная рыба с грибами и луком-пореем — нежное блюдо вашего меню

Красивое и, конечно, вкусное блюдо — запеченная рыба с грибами и луком-пореем. Отлично подходит для праздничного пасхального стола, когда уже закончился Великий пост. Вместо судака можно взять другую рыбу, например, треску или тиляпию, а лук-порей заменить обычным луком или шалотом.

Запеченная рыба/Фото: К. Виноградов/BurdaMedia

Понадобится:

2 филе судака,

сок и цедра 1 лимона,

2 веточки укропа,

1 стебель лука-порея,

4 шампиньона,

150 г сырых креветок,

300 мл сливок 20% жирности,

100 г тертого сыра,

несколько листьев салата,

соль, молотый черный перец.

Ингредиенты

Приготовление:

1. Филе судака вымыть и хорошо обсушить полотенцем. Поперчить, сбрызнуть лимонным соком, посыпать цедрой и оставить на 15 минут.

Шаг 1. Приправляем филе судака.

2. Укроп вымыть, обсушить и порубить. Лук-порей нарезать кружочками, промыть проточной холодной водой и обсушить.

Шаг 2. Нарезаем лук-порей.

3. Шампиньоны протереть влажной салфеткой, почистить и нарезать пластинами. Духовку нагреть до +180°C.

Шаг 3. Очищаем шампиньоны.

4. Форму для запекания слегка смазать любым жиром и уложить рыбное филе. Сверху распределить лук-порей, креветки и шампиньоны.

Шаг 4. Выкладываем в форму подготовленные продукты.

5. Сливки соединить с укропом и тертым сыром, немного посолить и поперчить. Получившуюся смесь распределить по рыбе с грибами и креветками. Запекать около 15 минут.

Шаг 5. Готовим соус.

6. Листья салата вымыть, хорошо обсушить и выложить на тарелку.

Шаг 6. Выкладываем на тарелку листья салата.

Сверху осторожно поместить готовую запеченную рыбу и подать на стол.