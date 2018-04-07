Анна Звижинская: все о красоте и уходе за собой

Блогер и журналист Анна Звижинская рассказала FashionTime.ru о том, что ей помогает выглядеть всегда на все 100% и любимых бьюти-средствах.

О питании

Я считаю, что секрет красивой кожи и здорового цвета лица в питании.

Я уже несколько лет являюсь вегетарианкой, а год назад отказалась от яиц и молока. Я никогда не жаловалась на кожу, кроме того, что она очень сухая, никаких других возражений у меня нет, за что спасибо маме с папой.

Об уходе за лицом

Я много лет не изменяю уходу Bobbi Brown. Когда я еще не вела свой блог в инстаграм, я подсадила всех подруг на их потрясающий крем для глаз Extra Eye Repair Cream. Для лица я также использую их Extra Repair Moisturizing Balm.

Масло для снятия макияжа мне тоже мне идеально подходят, люблю этот чуть маслянистый эффект увлажнения после. Мне крайне важен аромат, так вот у всех средств Бобби просто идеальный тонкий аромат. Недавним открытием для меня стал крем для глаз от La Mer Eye Concentrate. Немного холодит кожу и отлично питает.

Любимые патчи Gold Racoony отлично убирают отеки под глазами. Ставлю их в холодильник и утром прикладываю на глаза по дороге на йогу. Кстати, если у вас есть проблема утренних отеков, отлично и быстро помогает свежая картошка. Нужно отрезать два тонких слайса и приложить под глаза. Отличное народное средство!

Я фанат всего натурального. Недавно привезла из Индии очень красивую аюрведическую косметику Forest Essentials. Масло для снятия макияжа мне безумно нравится. А еще я купила у них мыло, как написано на этикетке победитель премии GQ. Внутри мыла находится небольшая скрабирующая мочалка. Обожаю такие средства два в одном!

Еще мне нравится молочко для снятия макияжа 3 в 1 от Vichy и масло Kiehl’s тоже очень нравится. Также у Kiehl’s есть супер маска с куркумой и клюквой для сияния кожи.

Уход за телом и волосами

Любимый шампунь и средства для ухода за волосами у меня от натуральных Biolage. Их баночки очень похожи на смузи или йогурты. Я так давно искала свой идеальный шампунь и наконец-то нашла!

Лучший скраб для тела у Clarin's — у него просто какой-то 100% мой запах, который я могу вдыхать бесконечно! После него наношу ванильный крем для тела Santa Maria Novellа или кокосовый Victoria’s Secret. Еще я очень люблю увлажняться обычным кокосовым маслом.

ЧТО В КОСМЕТИЧКЕ

У меня очень много декоративной косметики, но пользуюсь я буквально 3-4 средствами. Это тональное средство от La Mer или Bobbi Brown, еще очень люблю BB-крем Erborian. Удобный карандаш для бровей с щеточкой от Loreal, хайлайтер от MINA. Кстати обожаю тинты у пудру от Dior. Я все еще в поисках своей любимой туши. Пользуюсь тем, что есть под рукой, они всегда разные.

Наверное это мой главный арсенал, чтобы сделать нюдовый свежий макияж и побежать на встречу.