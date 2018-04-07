Салат с авокадо: 5 классных рецептов

333 calories

Салат с авокадо, манго и латуком

Экзотический салат со свежей зеленью, орехами и клюквой. Салат с авокадо, манго и латуком СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 10 минут PT10M PT10M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 333 ккал

Ингредиенты

Авокадо 1 шт. Манго 1 шт. Салат (латук) 1 упаковка Орехи (миндаль) 200 г Клюква (сушёная) 2 ст. л. Масло (оливковое) 1 ст. л. Уксус (белый винный) 1 ст. л. Соль по вкусу

Нарвите листья салата на мелкие кусочки. Авокадо и манго нарежьте на кубики.

Измельчите орехи и поджарьте их на сухой сковороде.

Смешайте в миске латук, авокадо, манго, миндаль и клюкву.

Приготовьте заправку: взбейте венчиком масло и уксус. Посолите и приправьте по вкусу.

Заправьте салат и хорошо перемешайте. Разложите блюдо порционно и украсьте лепестками миндаля.

344 calories

Салат с авокадо и куриной грудкой

Простой и очень вкусный вариант здорового ужина. Салат с авокадо и куриной грудкой СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 20 минут PT20M PT20M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 1 порция КАЛОРИЙНОСТЬ: 344 ккал

Ингредиенты

Курица (грудка) 1 шт. Помидоры 1 шт. Авокадо ½ шт. Лук (красный) ½ шт. Петрушка ½ пучка Масло (оливковое) 2 ч. л. Перец (паприка) 1 ч. л.

Нарежьте авокадо на мелкие кубики, помидор — на дольки, а лук — на тонкие кольца. Мелко нарубите петрушку.

Смешайте чайную ложку масла и паприки. Смажьте смесью куриную грудку.

Разогрейте гриль или антипригарную сковороду. Обжарьте грудку на среднем огне с двух сторон около пяти минут до образования румяной корочки.

Выложите в салатницу авокадо, лук, помидор и петрушку. Заправьте чайной ложкой оливкового масла и перемешайте.

Нарежьте курицу на тонкие ломтики и выложите поверх салата. По желанию посыпьте сверху чёрным кунжутом.

304 calories

Салат с авокадо, овощами и грецкими орехами

Классический овощной салат с добавлением свежей зелени и ароматного лимонного сока. Салат с авокадо, овощами и грецкими орехами СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 15 минут PT15M PT15M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 304 ккал

Ингредиенты

Помидоры 500 г Авокадо 2 шт. Огурец (длинный) 1 шт. Лук (красный) ½ шт. Орехи (грецкие) ¼ чашки Зелень (кинза или укроп) ½ пучка Лимон 1 шт. Масло (оливковое) 2 ст. л. Соль (морская) 1 ч. л. Перец (чёрный молотый) по вкусу

Нарежьте лук и огурец на кольца, а авокадо — на кубики. Мелко нарубите зелень. Переложите все ингредиенты в салатницу.

Измельчите орехи и поджарьте на сухой сковороде.

Выжмите сок одного лимона. Заправьте салат двумя ложками масла и лимонного сока. Перемешайте.

Посолите и приправьте салат перцем по вкусу. Украсьте орехами.

262 calories

Салат с авокадо и редисом

Подавайте этот салат с ломтиками хрустящего мультизернового хлеба. Салат с авокадо и редисом СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 15 минут PT15M PT15M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 2 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 262 ккал

Ингредиенты

Авокадо 1 шт. Помидоры (черри) 6 шт. Редис 2 шт. Салат (листья) 1 упаковка Лук (зелёный) 2 шт. Огурец 1 шт. Петрушка ½ пучка Чеснок ½ зубчика Масло (оливковое) 2 ст. л. Лимон (сок) 1 ст. л. Мята (листья) по вкусу Специи по вкусу

Нарвите листья салата, разрежьте черри на половинки, огурец и авокадо нарежьте на кубики, а зелёный лук и редис — на тонкие кольца.

Измельчите зелень и листья мяты. Измельчите чеснок с помощью чеснокодавилки.

Для заправки салата смешайте измельчённый чеснок с щепоткой соли, лимонным соком и оливковым маслом.

Переложите овощи и зелень в салатницу, заправьте соусом, приправьте по вкусу и перемешайте.

235 calories

Салат с авокадо, нутом и сыром фета

Ломтики свежих огурцов отлично дополнят этот яркий ароматный салат. Салат с авокадо, нутом и сыром фета СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 10 минут PT10M PT10M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 235 ккал

Ингредиенты

Помидоры 4 шт. Авокадо 2 шт. Нут (готовый) ½ чашки Сыр (фета) ½ чашки Лук (красный) ¼ шт. Зелень (измельчённая) ¼ чашки Лайм 1 шт. Масло (оливковое) 2 ст. л. Перец (чёрный молотый) по вкусу Соль по вкусу

Нарежьте на кубики помидоры, авокадо и лук. Измельчите зелень.

Переложите овощи в салатницу. Добавьте готовый нут и сыр. Перемешайте.

Выжмите в салат сок лайма, заправьте его оливковым маслом, приправьте и посолите по вкусу. Ещё раз перемешайте.

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