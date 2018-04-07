Десять советов от парня, который сбросил 70 килограммов

«Я убедился, что диеты не работают, надо менять привычки»

В 25 лет Джо Бернштейн весил 154 кило. Сейчас он работает персональным тренером по фитнесу. Всего несколько лет, и несколько привычек, которые изменили его. ПЕРЕСТАНЬТЕ ПИТЬ КАЛОРИИ

Перестаньте пить газировки, соки и сладкий чай. Вы выпиваете до 2000 калорий в день с ними. Переход на простую воду и несладкий чай позволил мне скинуть 22 килограмма за 3 месяца. ПЕРЕСТАНЬТЕ ЕСТЬ В СТОЛОВЫХ

Коробка со здоровой домашней едой, взятая на работу, вернет вам нормальный вес. ПРИЕЗЖАЙТЕ НА РАБОТУ НА ВЕЛОСИПЕДЕ

Вам не придется стоять в пробках, и вы будете меньше времени тратить в дороге. Больше времени на тренировки (это само по себе тренировка). НАУЧИТЕСЬ ГОТОВИТЬ ВКУСНЫЕ БЛЮДА

Жир, сахар и соль — не единственные способы сделать пищу вкусной. Поройтесь в Интернете в поисках здоровых рецептов, многие из них изумительно вкусны. НЕ ЕШЬТЕ ПОКУПНЫЕ ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ

Выбирайте сезонные овощи, и готовьте из них. Это оживит ваши вкусовые рецепторы. ЗАВЕДИТЕ СОБАКУ

Или найдите другую причину выходить из дома на прогулки по утрам. Это стимулирует ваш метаболизм и активность мозга. ПОКУПАЙТЕ НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Речь не идет о маркетинговых уловках «без ГМО» или «органическая пища». Просто выбирайте продукты максимально высокого качества, какое можете себе позволить. Как только вы перестанете есть полуфабрикаты, вы обнаружите, что питаться домашней едой дешевле. ВЫБИРАЙТЕ КАЧЕСТВЕННОЕ МЯСО

Вы можете сдвинуть свой рацион в сторону вегетарианских блюд, но если вы не хотите отказываться от мяса полностью, перейдите на качественные сорта мяса. Вы заметите разницу, уверяю вас. ПЕРЕСТАНЬТЕ ПОДДЕРЖИВАТЬ ОТНОШЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВАС ДУШАТ

После развода Джо пришлось строить свою жизнь заново, и это оказалась совершенно другая жизнь, здоровая и осознанная. Не обязательно поступать так же радикально, но у каждого из нас есть отношения, которые тормозят вас в развитии. Пусть это и не супруги, а друзья. Найдите и общайтесь с теми, кто будет вас поддерживать в ваших начинаниях. ИЗМЕНИТЕ СЕБЯ ФИЗИЧЕСКИ И ДУШЕВНО

Чтобы вес не вернулся, недостаточно просто мало есть и много двигаться. Вам потребуется посмотреть на себя заново и решить, чего вы на самом деле хотите от жизни. А затем следовать этому. По материалам brightside.me