В чем польза водорослей для здоровья?

Если вы интересуетесь здоровым образом жизни и питанием, то знаете, насколько полезны и важны в нашем рационе овощи и цельнозерновые крупы. Но полезные для здоровья растения можно найти не только на суше. Водоросли являются супер продуктом, о свойствах которого было известно еще тысячи лет назад.

Полезные свойства

Морская капуста, спирулина, хлорелла и другая подводная «трава» — одна из самых древних форм жизни на Земле, сохранившаяся в практически неизменном виде. Водоросли использовали в пищу еще древние ацтеки и азиатские культуры. В них в концентрированном виде содержатся витамины, минералы, антиоксиданты, качественный белок и даже жиры.

Водоросли содержат микроэлементы в легко усвояемом виде, помогают организму восстановиться после болезней, операций, в период нагрузок. Главный минус водорослей в том, что в них могут впитаться токсины и тяжелые металлы, загрязняющие водоемы, поэтому стоит выбирать органические варианты. У разных водорослей свои особенности, способ использования и полезные свойства.

Подводные таблетки

В лечебных целях используются в основном три вида водорослей — хлорелла, спирулина и келп. Их можно употреблять в виде БАДов и как добавки в смузи. Всегда соблюдайте точную дозировку, потому что водоросли содержат витамины и минералы в большом количестве, так что при нарушении дозировки может развиться гиповитаминоз, то есть можно получить полезные вещества в избыточном количестве, что может иметь негативный эффект. Особенно это касается йода, влияющего на работу щитовидной железы.

Хлорелла

Хлорелла относится к зеленым водорослям и произрастает чаще всего в пресных водоемах Японии и Тайвани. Ее используют в виде порошка или жидкого экстракта. Хлорелла — это источник аминокислот, витаминов, минералов, углеводов, нуклеиновых кислот. Но состав этих водорослей зависит от времени и способа сбора, поэтому количество полезных веществ может сильно разниться в разных партиях. В медицине хлорелла используется как поддерживающий БАД при онкологических заболеваниях, для лечения болезней, связанных с заражением радиацией. Хлорелла укрепляет иммунитет, является профилактикой простудных заболеваний, увеличивает количество белых кровяных телец, выводит из организма тяжелые металлы и даже замедляет процессы старения. Употребление этих водорослей улучшает микрофлору кишечника, нормализует уровень холестерина в крови, ослабляет симптомы ПМС.

Спирулина

Спирулина — это сине-зеленые водоросли, произрастающие в тропическом и субтропическом климате. Сейчас ее чаще выращивают в лабораториях, чтобы избежать заражения растений токсинами и тяжелыми металлами, которых, к сожалению, все больше в водоемах. Спирулина продается в порошке, таблетках и капсулах.

Спирулина содержит все 22 аминокислоты, нужные нашему организму, а также витамины группы В, бета-каротин, витамин Е, магний, йод, цинк, железо и другие важные микроэлементы. Исследование, опубликованное в Журнале Экспериментальной Нейрологии, показало положительное влияние спирулины на восстановление клеток мозга у крыс после инсультов. Эти водоросли при регулярном употреблении снижают симптомы разных видов аллергии. Спирулина способствует восстановлению и оздоровлению печени, нормализует уровень сахара в крови, укрепляет иммунитет, борется с воспалительными процессами и способствует росту полезных бактерий в кишечнике.

Келп (бурые водоросли) давно используется в восточной медицине в виде порошка. Эти водоросли эффективны для поддержания здорового веса, нормализации работы щитовидной железы, являются профилактикой некоторых видов рака, улучшают работу мозга. В бурых водорослях содержится вещество фукоксантин, которое эффективно помогает сжигать жир, именно поэтому келп часто входит в состав пищевых добавок для похудения. Особенно эффективно бурые водоросли «работают» в сочетании с маслом граната. Другое вещество, содержащееся в бурых водорослях — фукоидан, нормализует состав крови, существенно укрепляя здоровье сердечно-сосудистой системы, защищая организм от закупорки сосудов.

Пищевые водоросли

Спирулина, хлорелла и келп — три самых известных вида водорослей, использующихся в медицине. Они обладают самыми сильными оздоровительными свойствами. Но любые другие водоросли, которые мы используем в пищу — нори, морская капуста, тоже являются полезным продуктом. Конечно, съеденные раз в неделю роллы существенно на организм не повлияют, слишком маленькая концентрация, поэтому добавляйте водоросли в свой рацион 2-3 раза в неделю. Водоросли можно добавлять в супы, салаты, делать домашние роллы с овощами или грызть как чипсы.

Нори — это высушенные и спресованные красные водоросли, которые широко используются в азиатской кухне. Несколько исследований, опубликованных в Британском Журнале Питания при Кэмбридже, доказали, что нори — это хороший источник витамина В12, что особенно важно для строгих вегетарианцев. Кроме того, нори содержит жирные кислоты, которые положительно влияют на работу мозга. Как и все водоросли, нори имеет богатый витаминно-минеральный состав и содержит белок. Минус этих водорослей в большом содержании солей. Японские роллы, супы и чипсы из нори — хороший способ добавить этот полезный продукт в свой рацион.

Морская капуста

Ламинария (морская капуста) относится к бурым водорослям. При контакте с водой она образует густой гель, который действует в кишечнике как легкое слабительное, очищая при этом его стенки. Благодаря этому ламинария помогает поддерживать здоровый вес и нормализовать уровень сахара и холестерина в крови. Богатое содержание йода, магния, железа и других микроэлементов делают морскую капусту невероятно полезным продуктом. Добавляйте ее в свой рацион 1-2 раза в неделю в виде салата. Другой вариант — измельчить сушеную ламинарию и посыпать ей блюда вместо соли.