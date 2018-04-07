Что такое «индикаторы голода» и как они помогают похудеть

Можно ли похудеть без диет и суровых ограничений в еде — и при этом получить устойчивый результат? Как показывает солидный опыт автора методики по похудению «ЕшьЧитайХудей» Зои Богдановой — да, это реально! Нужно лишь знать одну небольшую хитрость, о которой эксперт сегодня расскажет нашим читателям.

Что такое индикатор голода

Антидиетолог Зоя Богданова ввела в систему гармоничного снижения веса новое понятие — «индикатор голода». Индикатором голода в ее программе называется любой кусочек пищи весом 20 грамм и объемом 20 килокалорий. По сути, это порция еды размером с крупный миндальный орех.

Чтобы новый подход начал давать ощутимый эффект, необходимо съедать 1 или 2 индикатора голода каждые полтора часа — неважно, испытываешь ты чувство голода или нет.

Почему дополнительная еда помогает худеть

Механизм воздействия индикаторов голода прост — и вместе с тем, имеет понятное научное объяснение: когда в организм постоянно поступает еда, он выходит из состояния стресса, которое возникает из-за нехватки калорий и питательных веществ. В итоге режим накопления резерва «на черный день» отключается, и тело начинает спокойно расходовать свои припасы.

Индикаторы дают команду мозгу: «Еда всегда доступна, голод не грозит, больше не нужно копить жир».

Чтобы обеспечить бесперебойность процесса и, как следствие, устойчивый результат снижения веса, индикаторы должны присутствовать в твоем рационе в течение всего дня: то есть вплоть до момента отхода ко сну продолжай съедать 1, максимум 2 индикатора через каждые 1,5-2 часа.

Какие продукты можно использовать

Индикатором может служить любая доступная еда: ломтик сыра толщиной 1 см, сухие зерновые хлебцы, кусочек яблока или огурца, других фруктов или овощей. Как показывает практика, удобнее всего носить с собой в сумочке или в кармане одежды сухофрукты и орешки — к тому же их можно съесть даже в самом людном месте.

Составь список того, что хочешь использовать в качестве индикаторов голода — ориентируйся на свои вкусы и предпочтения, ведь от еды нужно получать удовольствие, даже от маленькой порции! Поставь для себя цель — во время очередного посещения магазина закупить нужные для перекусов продукты, распредели их дома на порции и используй в течение недели.

Методика перехода на правильное питание

Может показаться, что контролировать приемы индикаторов сложно. На самом деле, привычка жевать что-то в течение дня у нас и так есть, осталось заменить привычные калорийные перекусы и офисные чаепития индикаторами голода.

Положи в карман одежды или на рабочий стол 8 штук сухофруктов или 8 орешков, которые тебе нужно съесть за день, и каждый раз, когда возникает желание пожевать что-то вкусное, вспоминай про полезные индикаторы голода.

Кстати! В ситуации, когда нет никакой возможности съесть полноценный обед, можно спокойно избежать голодного стресса с помощью индикаторов — только ешь их максимально медленно и вдумчиво.

Вкусный эксперимент

Хочешь узнать, умеешь ли ты наслаждаться едой и извлекать из нее максимум энергии? Возьми любой индикатор, который сейчас есть под рукой — например, орешек. Поставь таймер на две минуты, положи кусочек на язык, закрой глаза и наслаждайся. Представь историю появления этого ореха: как он рос и созревал под жарким солнцем, как заботливые руки бережно собирали урожай, мыли, сушили, упаковывали и отправляли в долгое путешествие по морю и, наконец, он попал на полку супермаркета.

Удалось ли сосредоточиться на вкусовых переживаниях? Если ничего особенного ты не ощутила, есть смысл повторять это упражнение в течение недели и учиться «ловить кайф» даже от маленького кусочка еды. Наслаждение замедляет сам процесс приема пищи, фокусирует внимание ума на этом действии, что способствует хорошему пищеварению и нормализации веса. Кроме того, умение наслаждаться простыми вещами является своеобразной психотерапией и снижает общий уровень стресса в твоей жизни.

Индикаторы голода — настоящая находка для тех, кто любит постоянно тянуть еду в рот. Они полезные и вкусные, содержат минимум калорий и РАЗРЕШЕНЫ к употреблению! Больше не надо терзаться чувством вины из-за лишнего съеденного кусочка: оптимальное сочетание отсутствия голода и снижения веса сделает тебя по-настоящему счастливой!

Как составить рацион?

Рекомендую есть 2-3 раза в день и соблюдать правила активированных продуктов. Активированные желудком продукты — это (утрированно) всё, то, что росло на дереве, под деревом, под землей, плавало под водой или бегало на земле. Например, зефир в шоколаде точно не вырос на дереве, значит, его практическая польза для нашего организма равна нулю, зато калории вполне способны «прилипнуть» к талии и бедрам. Искусственно синтезированные вещества не распознаются организмом, он не может расщепить их на более простые компоненты и усвоить, поэтому они накапливаются в клетках, тканях, провоцируя болезни и лишний вес.

В суточном рационе должно быть около 90% активированных продуктов и разрешается до 10% неактивированных, но только до 12:00. К активированных продуктам можно отнести: фрукты, овощи, зелень, мясо, рыбу, молочную нежирную продукцию, яйца, каши, хлеб, оливковое и подсолнечное масло, мёд, ягоды, орехи, бобовые.

Что делать, если вам сложно съесть один орешек и остановиться?

Брать только орешки на день (8-11 орехов), не носить с собой пакеты и мешки с сухофруктами и орехами. Нужно продержаться первый день, потом будет легче. Если кушать 2-3 раза в день и каждые 1,5 часа съедать орех, а также перед едой выпивать 200 грамм горячей воды, и перед любым приемом чая или кофе выпивать по 100 грамм горячей воды то чувство голода пропадёт очень быстро. И не надо будет себя останавливать, а, наоборот, придётся контролировать приём индикаторов, потому что их принимать необходимо в любом случае, даже если не хочется есть. Для этого можно ставить напоминания на своем смартфоне.

И помните про психологические причины переедания!

Еще нужно не забывать, что есть скрытые психологические причины, по которым человек переедает и постоянно что-то жует. Например, он себя успокаивает через пищу или радует. Подавляет какие-либо отрицательные эмоции, стресс. Так что важно еще переучивать себя радоваться не «через рот» и кушать столько, сколько на самом деле требуется организму. Но об этом уже в другой статье:)