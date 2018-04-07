20 продуктов с минимальным содержанием калорий

Представьте, что внутрь вас встроен двигатель внутреннего сгорания, как в автомобиле, и его поршни ходят вверх-вниз без остановки. Этой фантазией индустриальщика-утописта мы хотели сказать, что наша пищеварительная система работает по тому же принципу: бросишь в нее некоторое количество пищи, словно топлива, и получишь энергию, нужную нам для того, чтобы дышать, ходить, бегать, работать и даже спать. Каждый продукт обладает своей энергетической ценностью, и если для мира физики привычной единицей измерения энергии является Джоуль, то в контексте еды правильно измерять ее килокалориями, или просто калориями.

Организм заботится о тех из нас, кто не использует все высвобождаемые в процессе пищеварения калории тут же, и запасает их в виде подкожного жира. Со временем такая забота выходит нам боком в буквальном смысле. И теперь скинуть бремя помогут только спорт и правильное питание. Но стоит ли доверять ярким надписям на коробках и бутылках в супермаркете, сулящим минимум калорий? Изобилие сырых овощей и фруктов, не прошедших промышленной обработки, выглядят куда убедительнее. Мы составили двадцатку таких продуктов, в которых количество калорий исчезающе мало.

— Треска —

Привлекательнее нежного вкуса трески может быть только ее польза: витамин В12, никотиновая кислота, селен, белок — и всего 75 ккал на 100 гр в запеченном виде.

— Шпинат —

Шпинат можно подать самостоятельно как гарнир, так и сделать его базой для салата. Железо, кальций, множество витаминов и всего 7 ккал на стакан — вот почему нам так интересен шпинат.

— Зеленая фасоль —

За богатство витаминами А и С, некоторыми минералами, витаминами группы В и волокнами зеленая фасоль заслуживает безграничного признания. И, конечно же, за калории — их там всего 44 на стакан.

— Томаты —

Томатам не откажешь в содержании витаминов А, С, большинства витаминов группы В, минералов и волокон. Диетические качества также крайне высоки: один томат содержит всего 35 ккал.

— Брюссельская капуста —

Источник большинства витаминов и минералов, источник волокон и 56 ккал на стакан делают брюссельскую капусту крайне полезной для нас.

— Сельдерей —

Пучок сельдерея отлично впишется в вегетарианскую тарелку с сырыми овощами или станет полезной закуской с небольшой порцией орехового масла. Это отличный источник волокон, кальция, калия и витамина С. По количеству калорий более чем скромен — всего 16 ккал на стакан.

— Редис —

Редис — хороший источник витамина С и некоторых минералов, включая цинк и калий. И это абсолютный рекордсмен в группе низкокалорийных продуктов: всего 1 ккал на плод. Салат с редисом получает сто очков вперед благодаря его острому вкусу и хрустящей текстуре. Редис также можно подать с овощным дипом или хумусом.

— Грейпфрут —

Полезнейший цитрус, упакованный калием, витаминами С и А, а также волокнами. Он послужит в качестве закуски или станет сладким дополнением к завтраку. Одна половинка грейпфрута содержит всего 52 ккал.

— Клубника —

Яркий сладкий вкус клубники дополнен высоким содержанием витамина С, волокон и калия, а 53 ккал на стакан делают ягоду отличным диетическим послеобеденным десертом.

— Цветная капуста —

Родственник брокколи и кале, она также бьет рекорды по содержанию витаминов, минералов и антиоксидантов. На стакан цветной капусты приходится всего 25 ккал, и она так и просится на гарнир — хоть приготовленной на пару, хоть в сыром виде.

— Гребешки —

Нельзя не отметить, что в морской пище калорий на порядок меньше, чем в мясе и птице. Гребешки — не исключение: две взрослых особи вместе составляют всего 26 ккал. Зато вместо калорий здесь можно найти белок, минералы и витамин В12. Хотите отличный рецепт низкокалорийного обеда? Жареные гребешки с лимонным соком и вареными овощами или большой порцией салата.

— Кале —

Не вызывает удивления, что кале (или кудрявая капуста) включена во всевозможные списки суперпищи — это невероятно питательный продукт, содержащий в себе полный набор витаминов и минералов, включая витамин С и кальций. Это также отличный источник волокон и полезных антиоксидантов. Говоря о калориях, один стакан мелко порубленной кале содержит 33 ккал. Идеальный вариант для салата или гарнира.

— Руккола —

Подобно кале, это одна из самых заметных по насыщенности полезными элементами представительниц мира садово-огородной зелени. Два стакана рукколы содержат всего 10 ккал, делая ее идеальным наполнителем для салата со свежими фруктами, орехами и низкокалорийным соусом. А еще рукколу можно использовать как гарнир, слегка полив оливковым маслом и смешав с чесноком.

— Куриная грудка —

Снимите с куриной грудки кожу, и вы получите кладезь белка, никотиновой кислоты, селена и витамина В12. Примерно 100 грамм сырой грудки равняются 100 ккал. Важно комбинировать ее с полезными компонентами и держать под контролем размер порции.

— Морковь —

В моркови много витаминов А и С, группы В, калия и марганца, а содержание калорий на один стакан составляет 50 ккал. Благодаря этому морковь находит себе место в любой диетической программе в качестве гарнира, аппетайзера или сырой закуски.

— Креветки —

Четыре приготовленных креветки содержат всего 26 ккал. Эта легкость дополняется белком, селеном, никотиновой кислотой и витамином В12. Креветки будут хорошо смотреться в салате или в качестве аппетайзера.

— Грибы —

Грибов много, и все они немного отличаются по составу полезных компонентов друг от друга. Одно их объединяет: витамин В, минералы, волокна и 44 ккал на стакан.

— Брокколи —

Член семейства крестоцветных, готовый похвастаться своими питательными веществами и антиоксидантами. В избытке содержит витамин С, железо, витамин А, кальций, калий и марганец. В завершении списка — волокна и калорийность: всего 31 ккал на стакан.

— Мангольд —

Этот овощ продолжает список продуктов с высокой питательностью и низкой калорийностью. Один стакан мангольда равняется 35 ккал, которые соседствуют с кальцием, железом, калием, витаминами А, С и К. Мангольд легко можно сварить или поджарить на оливковом масле с бальзамическим уксусом.

— Черника —

Думая о низкокалорийном десерте или смузи, почаще вспоминайте чернику. Богатая антиоксидантами, волокнами, витаминами и минералами, эта ягода содержит всего 84 ккал на стакан.