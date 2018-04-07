Омлет с помидорами черри и сыром

Приятного аппетита!

Ингредиенты

Яйца куриные 4 шт.

Масло сливочное 30 г Масло растительное рафинированное 2 ст.л.

Сыр чеддер 100 г Помидоры черри 1 горсть

Соль, перец по вкусу

Способ приготовления

Итак, разогрейте гриль или духовку.

Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко

Разбейте яйца в миску, хорошенько взболтайте венчиком и добавьте тертый сыр, оставив немного для сервировки.

Разогрейте в сковороде сливочное и растительное масло и, когда появится пена, обжарьте в нем нарезанные помидоры.

Затем выньте их, вылейте на сковороду яйца с сыром, сверху выложите обжаренные томаты, посолите, поперчите и на полминуты прибавьте огонь.

После этого посыпьте омлет оставшимся сыром и поставьте сковороду на разогретый гриль или в духовку на 30-60 секунд, чтобы сыр расплавился.