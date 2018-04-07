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Омлет с помидорами черри и сыром
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Омлет с помидорами черри и сыром 

Карельские вести 50 минут назад
Фото: Карельские вести
Приятного аппетита!
Ингредиенты
Яйца куриные 4 шт.
Масло сливочное 30 г  Масло растительное рафинированное 2 ст.л.
Сыр чеддер 100 г  Помидоры черри 1 горсть
Соль, перец по вкусу
Способ приготовления
Итак, разогрейте гриль или духовку.
Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко
Разбейте яйца в миску, хорошенько взболтайте венчиком и добавьте тертый сыр, оставив немного для сервировки.
Разогрейте в сковороде сливочное и растительное масло и, когда появится пена, обжарьте в нем нарезанные помидоры.
Затем выньте их, вылейте на сковороду яйца с сыром, сверху выложите обжаренные томаты, посолите, поперчите и на полминуты прибавьте огонь.
После этого посыпьте омлет оставшимся сыром и поставьте сковороду на разогретый гриль или в духовку на 30-60 секунд, чтобы сыр расплавился.
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