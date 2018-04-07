Куриное карри с рисом

Готовим аппетитную курицу карри с рисом! Вкусно, просто и быстро!

Ингредиенты

Куриное филе 500 г Рис 250 г Лук репчатый 1 шт.

Морковь 1 шт.

Масло сливочное 30 г Чеснок 5 зубчиков

Карри 2 ст.л.

Соль, перец по вкусу

Способ приготовления

Куриное филе нарезать кусочками 4/4 см.

Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко

В кастрюлю выложить сливочное масло, растопить его и обжарить на большом огне куриное филе до румяной корочки.

Выложить куриное филе на тарелку.

В этом же масле обжарить мелко порезанный лук и нарезанную длинной соломкой морковь.

К обжаренным овощам добавить соус карри, промытый три раза под холодной водой рис, очищенные дольки чеснока, залить водой так, чтобы она на 2 см. прикрывала рис сверху, посолить, поперчить, довести до кипения на большом огне.

После закипания риса, выложить к нему куриное филе.

Как только вся вода в кастрюле выкипит, засеките 4-5 минут и выключите огонь.

Накройте рис крышкой, сверху положите теплое полотенце и дайте ему настояться около часа.

Приятного аппетита!