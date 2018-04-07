Куриное карри с рисом 

Готовим аппетитную курицу карри с рисом! Вкусно, просто и быстро!
Ингредиенты
Куриное филе 500 г Рис 250 г Лук репчатый 1 шт.
Морковь 1 шт.
Масло сливочное 30 г Чеснок 5 зубчиков
Карри 2 ст.л.
Соль, перец по вкусу
Способ приготовления
Куриное филе нарезать кусочками 4/4 см.
Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко
В кастрюлю выложить сливочное масло, растопить его и обжарить на большом огне куриное филе до румяной корочки.
Выложить куриное филе на тарелку.
В этом же масле обжарить мелко порезанный лук и нарезанную длинной соломкой морковь.
К обжаренным овощам добавить соус карри, промытый три раза под холодной водой рис, очищенные дольки чеснока, залить водой так, чтобы она на 2 см. прикрывала рис сверху, посолить, поперчить, довести до кипения на большом огне.
После закипания риса, выложить к нему куриное филе.
Как только вся вода в кастрюле выкипит, засеките 4-5 минут и выключите огонь.
Накройте рис крышкой, сверху положите теплое полотенце и дайте ему настояться около часа.
Приятного аппетита!