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Куриное карри с рисом
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Куриное карри с рисом 

Карельские вести 32 минуты назад
Фото: Карельские вести
Готовим аппетитную курицу карри с рисом! Вкусно, просто и быстро!
Ингредиенты
Куриное филе 500 г  Рис 250 г  Лук репчатый 1 шт.
Морковь 1 шт.
Масло сливочное 30 г  Чеснок 5 зубчиков
Карри 2 ст.л.
Соль, перец по вкусу
Способ приготовления
Куриное филе нарезать кусочками 4/4 см.
Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко
В кастрюлю выложить сливочное масло, растопить его и обжарить на большом огне куриное филе до румяной корочки.
Выложить куриное филе на тарелку.
В этом же масле обжарить мелко порезанный лук и нарезанную длинной соломкой морковь.
К обжаренным овощам добавить соус карри, промытый три раза под холодной водой рис, очищенные дольки чеснока, залить водой так, чтобы она на 2 см. прикрывала рис сверху, посолить, поперчить, довести до кипения на большом огне.
После закипания риса, выложить к нему куриное филе.
Как только вся вода в кастрюле выкипит, засеките 4-5 минут и выключите огонь.
Накройте рис крышкой, сверху положите теплое полотенце и дайте ему настояться около часа.
Приятного аппетита!
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