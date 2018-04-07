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Паста с семгой
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Паста с семгой 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Готовим изысканное блюдо для истинных любителей итальянской кухни!
Ингредиенты
Паста 250 г  Семга слабосоленая 200 г  Сливки или сметана 100 г  Масло сливочное 30 г  Сыр твердый 50 г  Укроп по вкусу
Соль, перец по вкусу
Чеснок по вкусу
Базилик по вкусу
Способ приготовления
В большую кастрюлю налить воду, довести до кипения и посолить.
Количество персон2 чел  Выложить в кипящую воду пасту и варить до готовности. Если вы выбрали пасту из твердых сортов пшеницы, то варить ее нужно 8-12 минут. Если макароны крупные, как в этом рецепте, то время варки увеличивается. Но все же основное правило, которое нужно соблюдать при варке пасты, заключается в том, что ее лучше не доварить, чем переварить. Промывать пасту не стоит, так как это значительно ухудшит ее вкус.
Полить пасту растопленным сливочным маслом, перемешать.
Семгу нарезать небольшими кубиками. На сковороду положить немного сливочного масла, растопить и выложить семгу, слегка обжарить (около 1 минуты), влить сливки или сметану, добавить измельченный чеснок, перемешать и потушить 1-2 минуты. Солить не надо, так как рыба уже соленая.
Перед подачей тарелку лучше нагреть, так паста дольше будет оставаться теплой. Выложить пасту на тарелку, затем кусочки семги и сверху полить сливочным соусом, присыпать нарезанной зеленью и сыром, натертым на мелкой терке.
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