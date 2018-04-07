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Кускус с овощами
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Кускус с овощами 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Это блюдо идеально подходит для жарких дней.
Ингредиенты
Кускус 350 г  Болгарский перец разных цветов 3 шт.
Помидорки черри 3-4 шт.
Сок лимона 3 ст. л  Кинза, зеленый лук, петрушка по вкусу
Подсолнечного масла 4 ст.л.
Соль по вкусу
Способ приготовления
Кускус заливаем таким же по объему кипятком. Отставляем, периодически помешивая.
Количество персон4 чел Уровень сложностиСредне
Помидоры режем, лишний сок, если его много стоит удалить. Также мелко режем перцы и зелень.
Смешиваем помидоры, перцы, зелень, заправляем маслом, соком лимона и солим.
Опять перемешиваем овощную смесь с кускусом. Ставим в холодильник на час.
Приятного аппетита!
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