Как сочетать специи с разными ингредиентами

Природой так задумано, что энергию мы получаем из пищи. И вряд ли можно встретить человека, который предпочтёт вкусной еде аскетичные блюда, состоящие из сухарей и воды. Разве что где-нибудь высоко в горах Тибета, в далёких монастырях. Но мы говорим об обычных людях, а не о тех, кто познал бытие и отказался от бренных удовольствий, мешающих познанию вселенной.

Ещё столетие назад позволить себе специи могли немногие богатые люди. Обычным же людям приходилось довольствоваться одной приправой — солью. А если заглянуть ещё на пару веков назад, то и соль была по цене не дешевле многих цветных металлов и драгоценных камней. Хорошо, что мы живём в 21 веке, где чёрный перец — это уже не признак богатства, а привычная специя; где можно купить шафран не за небольшой корабль, а за приемлемую сумму, и где разнообразие приправ поражает воображение. Но если сыпать специи наугад в блюдо, то ты рискуешь не улучшить его вкус, а сделать еду непригодной. Для каждого продукта подходят разные специи, и если одна приправа хорошо сочетается с мясом, то рыбу она просто испортит. То же самое касается и других ингредиентов. Мы расскажем о том, какие специи подходят к разным продуктам.

Мясо — это один из немногих пищевых продуктов, вкус которого сильно меняется в зависимости от используемых специй. Специей, подходящей для любого мяса, является перец. Самая распространённая приправа — чёрный перец. Помимо него, можно добавлять зелёный перец (имеет более мягкий вкус, нежели чёрный), белый (острее, чем зелёный, но мягче чёрного), кайенский (молотые семена перца чили, очень острый и хорошо подходит для мяса на гриле), чили (придаёт жгучий вкус) и душистый перец (имеет необычный вкус и яркий аромат). Итак, мы разобрались со специями, подходящими для любого мяса. А теперь рассмотрим виды мяса по отдельности. К свинине подходят следующие приправы: майоран, розмарин, тмин, кардамон, сельдерей, чеснок, лавровый лист, паприка, хмели-сунели, базилик, орегано, кумин, эстрагон и куркума. Если ты хочешь запечь свинину в духовке, то можешь составить набор из нескольких приправ, указанных выше. Главное правило при выборе специй для свинины — отсутствие слишком ярких вкусов или ароматов. Выбирать мягкие специи нужно потому, что свинина имеет неяркий вкус, и слишком ароматные приправы могут затмить мясо. Для «классического» шашлыка нередко берут чёрный перец, кориандр, зиру и тимьян. Помни: никакого маринования в майонезе, кетчупе или уксусе. Это настолько гастрономически неверно, что повара при виде такого издевательства над мясом, берутся за ножи.

К говядине хорошо подходят тимьян, розмарин, тархун, гвоздика, орегано, базилик, семена горчицы, куркума, кориандр, мускатный орех, тимьян и тмин. Так как говядина имеет яркий вкус, то к ней подходят ароматные специи. При жарке говядины можно добавлять чили, базилик, розмарин, орегано, эстрагон или шалфей. Естественно, лучше выбрать одну, максимум две специи из представленных выше. Мариновать говядину можно в смеси перцев, розмарина, барбариса и тимьяна. К баранине нужно подбирать другие приправы, которые уберут её специфический вкус и аромат, сделают мясо более мягким и нежным. Хорошо к баранине подходят чабрец, зира, кардамон, имбирь и паприка. Также используют острый и душистый перец, чтобы перебить вкус, особенно если это мясо старого барана. В целом, для баранины лучше использовать яркие специи.

Птица

Если говорить о самой распространённой птице — курице, то выбрать специи не так уж и сложно. Курица имеет яркий вкус, поэтому можно использовать ароматные специи, такие как перец, гвоздика, куркума, семена горчицы, кумин, имбирь, орегано, розмарин и чабрец. Универсальными приправами для курицы являются чеснок, кари и паприка. Дичь же имеет достаточно специфический вкус, в зависимости от того, чем она питается. Чаще всего мясо дичи имеет привкус рыбы. Чтобы перебить этот вкус и сделать мясо мягким, можно использовать мяту, сельдерей, майоран и мелису. Также применяют набор специй, состоящий из розмарина, апельсиновой корки и мирта. Для приготовления горячих блюд в духовке или на гриле к курице хорошо подходят перец чили, корица и мускатный орех. Напомним, что ни в коем случае не нужно вымачивать курицу или вообще что-либо в майонезе, кетчупе или уксусе. Это делается с одной целью — перебить вкус и запах испорченного мяса, а не для придания ему приятного вкуса. А вот для варёной курицы лучше использовать минимум приправ. Чаще всего при варке кладут чёрный или душистый перец, а также тимьян, лук или чеснок.

Рыба делится на два вида: пресноводную и морскую. Независимо от вида рыбы, универсальными специями для неё являются розмарин, тимьян, эстрагон и майоран. Также к рыбе хорошо подходит лимонный сок. Для жареной пресноводной рыбы подходят чеснок, куркума, базилик, кориандр и сок лимона. Кстати, добавление лимонного сока уберёт речной запах, из-за которого многие люди предпочитают пресноводной рыбе морскую. Для тушения подходят перец, мята, розмарин, базилик и мелисса. Для варки хорошо подходят лавровый лист, перебивающий речной запах, перец, сельдерей, шафран, розмарин, шалфей или мускатный орех. Помни, что эти специи имеют яркий аромат, поэтому используй одну или две из представленных в списке. Для запекания лучше всего подходят лавровый лист, мята, мелисса, куркума, кориандр, тимьян или майоран. Для морской рыбы необходим другой набор специй. Жарить морскую рыбу лучше всего с одним перцем на выбор — как правило, выбирается чёрный, красный, белый или душистый — а также добавлять тимьян, мелиссу, имбирь или мускатный орех. Тушат морскую рыбу с душистым перцем, имбирём или мускатным орехом и чесноком. Лавровый лист добавляют, но только в конце, чтобы подчеркнуть вкус морской рыбы. Запекают морскую рыбу вместе с розмарином, тимьяном, фенхелем или базиликом, а также добавляют куркуму или паприку. Не забудь полить рыбу лимонным соком — это подчеркнёт вкус и аромат блюда. Кроме того, к запечённой рыбе можно добавить сельдерей и лавровый лист. Морскую рыбу редко варят, но если ты решишь поесть ухи, то подойдёт скромный набор из чёрного перца, гвоздики и лука.

А если тебе не хочется тратить время на выбор сочетания специй, то можешь купить готовые наборы в интернет-магазине «Айдиго». В нём мы нашли наборы пряностей и приправ «Айдиго», среди которых есть специи для мяса, птицы, рыбы, овощей, а также универсальные приправы. Причём в ассортименте имеются не только распространённые приправы, но и редкие. Кроме того, в интернет-магазине «Айдиго» мы обнаружили раздел «Вкусные идеи», где есть несколько наборов из специй, подходящих для разных блюд. В их составе — только натуральные ингредиенты. Также в ассортименте есть пряности и овощи «Айдиго» в дой-паках, сохраняющих вкус и аромат приправ. Помимо этого, в магазине есть наборы «Доступный ужин» и мельницы «Перчес» с неизмельчёнными специями. Благодаря тому, что смесь специй перемалывается только во время готовки, блюдо имеет более яркий аромат и насыщенный вкус. В интернет-магазине «Айдиго» ты найдёшь всё необходимое для приготовления вкусных блюд. Купить пряности и приправы в интернет-магазине «Айдиго» →