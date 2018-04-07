Ник Джонас научил своих подписчиков готовить тунец (видео)

Ник Джонас решил поделиться со своими подписчиками авторским рецептом приготовления тунца. 25-летний певец снял истории в инстаграм, где пошагово рассказывает и показывает технологию. Для приготовления этого блюда вам понадобится консервированный тунец, приправленный лаймом и чили, майонез, морская соль, перец и острый соус. Конечно же, не обошлось и без фирменных шуток Ника.

«Чтобы тунец получился вкусным, вам необходимо установить связь с вашим блюдом. Я рад, что вы пройдете это со мной», — добавил актер.