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Ник Джонас научил своих подписчиков готовить тунец (видео)
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Ник Джонас научил своих подписчиков готовить тунец (видео) 

Журнал ОК! 2 часа назад
Ник Джонас решил поделиться со своими подписчиками авторским рецептом приготовления тунца. 25-летний певец снял истории в инстаграм, где пошагово рассказывает и показывает технологию. Для приготовления этого блюда вам понадобится консервированный тунец, приправленный лаймом и чили, майонез, морская соль, перец и острый соус. Конечно же, не обошлось и без фирменных шуток Ника.
«Чтобы тунец получился вкусным, вам необходимо установить связь с вашим блюдом. Я рад, что вы пройдете это со мной», — добавил актер.
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