Запеченные яйца

Готовим идеальный завтрак!

Ингредиенты

Перец консервированный (крупно нарезать) 100 г перца

Шпинат 300 г Яйца 4 шт.

Хлеб чиабатта для сервировки 2 ломтика

Мускатный орех, соль, перец по вкусу

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 190°С. Из банки с перцем слейте маринад и небольшим количеством смажьте 4 порционные формы для запекания. Оставшийся отставьте в сторону. Выложите шпинат в большую кастрюлю, посолите и поперчите свежемолотым черным перцем. Готовьте под крышкой 3 минуты, пока он не привянет. Слейте воду, отожмите шпинат и измельчите его.

Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко

В сковороде разогрейте 1 ст. ложку маринада и прожарьте там шпинат в течение 1 минуты, помешивая. Добавьте нарезанный перец. Разложите смесь в формы, а по центру сделайте углубление.

В каждое из них вбейте яйцо, сверху слегка присыпьте тертым мускатным орехом. Поставьте формы на противень и каждую до половины залейте кипятком. Неплотно прикройте формы фольгой и запекайте в духовке 15 минут.

Подавайте с подрумяненными ломтиками чиабатты.