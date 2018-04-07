Запеченные яйца 

Готовим идеальный завтрак!
Ингредиенты
Перец консервированный (крупно нарезать) 100 г перца
Шпинат 300 г Яйца 4 шт.
Хлеб чиабатта для сервировки 2 ломтика
Мускатный орех, соль, перец по вкусу
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 190°С. Из банки с перцем слейте маринад и небольшим количеством смажьте 4 порционные формы для запекания. Оставшийся отставьте в сторону. Выложите шпинат в большую кастрюлю, посолите и поперчите свежемолотым черным перцем. Готовьте под крышкой 3 минуты, пока он не привянет. Слейте воду, отожмите шпинат и измельчите его.
Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко
В сковороде разогрейте 1 ст. ложку маринада и прожарьте там шпинат в течение 1 минуты, помешивая. Добавьте нарезанный перец. Разложите смесь в формы, а по центру сделайте углубление.
В каждое из них вбейте яйцо, сверху слегка присыпьте тертым мускатным орехом. Поставьте формы на противень и каждую до половины залейте кипятком. Неплотно прикройте формы фольгой и запекайте в духовке 15 минут.
Подавайте с подрумяненными ломтиками чиабатты.