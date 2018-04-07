Сырное фондю (основной рецепт) 

Блюда с горячим ароматным сыром — особое зимнее удовольствие. Накатавшись на лыжах и надышавшись морозным воздухом, вы собираетесь с друзьями за большим столом и наслаждаетесь простой сытной едой, теплом, разговорами, вкусным вином и приятным чувством усталости.
Ингредиенты
Сыр грюймер 150 г Сыр эмменталь 150 г Белое сухое вино 1 л Вишневая настойка 20 мл Картофельный крахмал 1 ч. ложка
Чеснок 1 зубчик
Мускатный орех по вкусу
Способ приготовления
Чеснок очистите, натрите им стенки и дно фондюшницы. Разведите крахмал в 2 ст. ложках белого вина.
Количество персон4 чел Уровень сложностиСредне
Натрите сыр на терке и выложите в кастрюлю. Влейте вино и вишневую настойку (по желанию). Поставьте кастрюлю на плиту и, помешивая, доведите сырную смесь до кипения.
Добавьте разведенный крахмал, специи и поставьте кастрюлю на горелку.
Подавайте с подсушенным хлебом или обжаренными овощами.