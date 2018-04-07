Ещё
Сырное фондю (основной рецепт)
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сырное фондю (основной рецепт) 

Карельские вести 1 час назад
Блюда с горячим ароматным сыром — особое зимнее удовольствие. Накатавшись на лыжах и надышавшись морозным воздухом, вы собираетесь с друзьями за большим столом и наслаждаетесь простой сытной едой, теплом, разговорами, вкусным вином и приятным чувством усталости.
Ингредиенты
Сыр грюймер 150 г  Сыр эмменталь 150 г  Белое сухое вино 1 л  Вишневая настойка 20 мл  Картофельный крахмал 1 ч. ложка
Чеснок 1 зубчик
Мускатный орех по вкусу
Способ приготовления
Чеснок очистите, натрите им стенки и дно фондюшницы. Разведите крахмал в 2 ст. ложках белого вина.
Количество персон4 чел Уровень сложностиСредне
Натрите сыр на терке и выложите в кастрюлю. Влейте вино и вишневую настойку (по желанию). Поставьте кастрюлю на плиту и, помешивая, доведите сырную смесь до кипения.
Добавьте разведенный крахмал, специи и поставьте кастрюлю на горелку.
Подавайте с подсушенным хлебом или обжаренными овощами.
Карельские вести: последние новости
Бургер с салатом из редиса Турецкий кус-кус Пасха до революции и в СССР: уникальные воспоминания и свидетельства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Внешний вид Барановской поразил поклонников10
Серябкина продемонстрировала пышные формы19
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад114
Неожиданные факты об оргазме1
Жизнь и смерть самой худой женщины планеты33
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
01:00
Поклонники нашли у Волочковой признаки алкоголизма
Звёзды
01:04
Внешний вид Барановской поразил поклонников
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
00:36
Роспотребнадзор: как выбрать продукты к Пасхе
Еда
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:18
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад
Звёзды
00:36
Предельно простые рецепты на Пасху
Еда
00:39
Сын Рудковской: «Черная комната, тряпка и ремень»
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение