Сырное фондю (основной рецепт)

Блюда с горячим ароматным сыром — особое зимнее удовольствие. Накатавшись на лыжах и надышавшись морозным воздухом, вы собираетесь с друзьями за большим столом и наслаждаетесь простой сытной едой, теплом, разговорами, вкусным вином и приятным чувством усталости.

Ингредиенты

Сыр грюймер 150 г Сыр эмменталь 150 г Белое сухое вино 1 л Вишневая настойка 20 мл Картофельный крахмал 1 ч. ложка

Чеснок 1 зубчик

Мускатный орех по вкусу

Способ приготовления

Чеснок очистите, натрите им стенки и дно фондюшницы. Разведите крахмал в 2 ст. ложках белого вина.

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Натрите сыр на терке и выложите в кастрюлю. Влейте вино и вишневую настойку (по желанию). Поставьте кастрюлю на плиту и, помешивая, доведите сырную смесь до кипения.

Добавьте разведенный крахмал, специи и поставьте кастрюлю на горелку.

Подавайте с подсушенным хлебом или обжаренными овощами.