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Бургер с салатом из редиса
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Бургер с салатом из редиса 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Очень вкусный рецепт бургеров с овощами!
Ингредиенты
Фарш из говядины 500 г  Петрушка горсть
Яйца 1 шт.
Джионская горчица 2 ч. л  Твердый сыр 6 ломтиков
Булочки 6 шт.
Листья салата 6 шт.
Способ приготовления
Для салата с редисом: нарезанная тонкими ломтиками редиска, майонез, зелень укропа
Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко
Добавьте к фаршу яйцо, зелень и специи, хорошо вымесите и разделите на 6 частей.
Поджарьте котлетки для бургеров на сковороде гриль, слегка приплюснув их лопаткой. Переложите в контейнер.
Подогрейте на углях булочки и готовые котлетки. Сформируйте бургеры с ломтиками сыра, салатными листьями и салатом из редиса.
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