Бургер с салатом из редиса

Очень вкусный рецепт бургеров с овощами!

Ингредиенты

Фарш из говядины 500 г Петрушка горсть

Яйца 1 шт.

Джионская горчица 2 ч. л Твердый сыр 6 ломтиков

Булочки 6 шт.

Листья салата 6 шт.

Способ приготовления

Для салата с редисом: нарезанная тонкими ломтиками редиска, майонез, зелень укропа

Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко

Добавьте к фаршу яйцо, зелень и специи, хорошо вымесите и разделите на 6 частей.

Поджарьте котлетки для бургеров на сковороде гриль, слегка приплюснув их лопаткой. Переложите в контейнер.

Подогрейте на углях булочки и готовые котлетки. Сформируйте бургеры с ломтиками сыра, салатными листьями и салатом из редиса.