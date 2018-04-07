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Турецкий кус-кус
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Турецкий кус-кус 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Готовим кус-кус по оригинальному рецепту!
Ингредиенты
Курица (филе) 800г
Масло сливочное 1-2 ст.л.
Масло растительное (оливковое) 150 г  Кус-кус 700-800 г  Капуста 500г
Лук репчатый 1 шт.
Картофель 200г
Морковь 200г
Репа 150 г  Турецкий горох 100г
Томатная паста 2 ст.л.
Острый перец, черный перец, молотая корица, соль по вкусу
по вкусу
Способ приготовления
Турецкий горох промойте и замочите в холодной воде на ночь.
Количество персон4 чел Уровень сложностиСредне КухняТурецкая
Курицу нарежьте на небольшие кусочки, обжарьте на оливковом масле в течение нескольких минут, предварительно добавив соль, порезанный тоненькими кольцами лук, острый перец.
Затем добавьте стакан воды, томатную пасту и горох и тушите около 20 минут.
Потом добавьте крупно нарезанную капусту, клубни картофеля, разрезанные пополам морковь и репу. Добавьте в кастрюлю ещё 1.5 литра воды и доведите до кипения.
Смочить крупу кус-кус небольшим количеством воды, выложите в дуршлаг, закрепить над кастрюлей с курицей и варите на пару 30-40 минут с момента, когда пар начнёт проходить через крупу. Сваренный на пару кус-кус уложите на блюдо, сбрызнуть холодной водой и разомните комки деревянной ложкой. Затем снова продолжайте варите её до полной готовности.
Готовый кус-кус выложите на блюдо.
Снимите верхний жировой слой с бульона и добавьте его вместе со сливочным маслом и корицей в кус-кус, хорошо перемешайте кус-кус и полейте бульоном.
Выложите сверху кусочки мяса и овощей, подайте к столу.
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