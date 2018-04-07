Турецкий кус-кус

Готовим кус-кус по оригинальному рецепту!

Ингредиенты

Курица (филе) 800г

Масло сливочное 1-2 ст.л.

Масло растительное (оливковое) 150 г Кус-кус 700-800 г Капуста 500г

Лук репчатый 1 шт.

Картофель 200г

Морковь 200г

Репа 150 г Турецкий горох 100г

Томатная паста 2 ст.л.

Острый перец, черный перец, молотая корица, соль по вкусу

по вкусу

Способ приготовления

Турецкий горох промойте и замочите в холодной воде на ночь.

Количество персон4 чел Уровень сложностиСредне КухняТурецкая

Курицу нарежьте на небольшие кусочки, обжарьте на оливковом масле в течение нескольких минут, предварительно добавив соль, порезанный тоненькими кольцами лук, острый перец.

Затем добавьте стакан воды, томатную пасту и горох и тушите около 20 минут.

Потом добавьте крупно нарезанную капусту, клубни картофеля, разрезанные пополам морковь и репу. Добавьте в кастрюлю ещё 1.5 литра воды и доведите до кипения.

Смочить крупу кус-кус небольшим количеством воды, выложите в дуршлаг, закрепить над кастрюлей с курицей и варите на пару 30-40 минут с момента, когда пар начнёт проходить через крупу. Сваренный на пару кус-кус уложите на блюдо, сбрызнуть холодной водой и разомните комки деревянной ложкой. Затем снова продолжайте варите её до полной готовности.

Готовый кус-кус выложите на блюдо.

Снимите верхний жировой слой с бульона и добавьте его вместе со сливочным маслом и корицей в кус-кус, хорошо перемешайте кус-кус и полейте бульоном.

Выложите сверху кусочки мяса и овощей, подайте к столу.