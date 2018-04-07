Штрудель из тыквы

Осенний штрудель из тыквы и куриного мяса. Объеденье!

Ингредиенты

мука 100 г оливковое масло 3 ст.л.

яйцо 1 шт соль по вкусу

куриная грудка 1 шт перец красный и желтый по половинке

тыква 200 г зелень пучек

лук 1 шт сыр 50 г яичный желток для смазывания 1 шт.

кунжут 1 ст.л.

Способ приготовления

Для начала замесить тесто из муки, яиц, соли, оливкового масла, накрыть пленкой и оставить при комнатной температуре на 30 минут.

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Потом, пожарить тыкву с луком на растительном масле и дать остыть.

Раскатать тесто, положить тыкву с луком, а сверху куриную грудку, порезанную на кусочки, перчики, зелень и сыр. Посолить и поперчить.

Свернуть рулетом, проколоть вилочкой в нескольких местах.

Можно украсить по желанию, смазать желтком и выпекать при 200 градусах минут 40-45.

Приятного аппетита!

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