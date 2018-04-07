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Штрудель из тыквы
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Штрудель из тыквы 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Осенний штрудель из тыквы и куриного мяса. Объеденье!
Ингредиенты
мука 100 г  оливковое масло 3 ст.л.
яйцо 1 шт  соль по вкусу
куриная грудка 1 шт  перец красный и желтый по половинке
тыква 200 г  зелень пучек
лук 1 шт  сыр 50 г  яичный желток для смазывания 1 шт.
кунжут 1 ст.л.
Способ приготовления
Для начала замесить тесто из муки, яиц, соли, оливкового масла, накрыть пленкой и оставить при комнатной температуре на 30 минут.
Количество персон4 чел Уровень сложностиСредне
Потом, пожарить тыкву с луком на растительном масле и дать остыть.
Раскатать тесто, положить тыкву с луком, а сверху куриную грудку, порезанную на кусочки, перчики, зелень и сыр. Посолить и поперчить.
Свернуть рулетом, проколоть вилочкой в нескольких местах.
Можно украсить по желанию, смазать желтком и выпекать при 200 градусах минут 40-45.
Приятного аппетита!
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