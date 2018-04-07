Салат с тунцом

Простой рецепт вкуснейшего салата с тунцом. Готовим вместе!

Ингредиенты

Тунец 2 баночки (кусочки)

Фенхель 1 пучок

Яблоки 1 шт. (зеленые)

Майонез 1/3 стакана

Соус из петрушки 1 ст. ложка соуса

Лимонный сок 1 ст. л Цедра лимона 1 ч. л Молотый кориандр 1 ч. л Салат 6 листьев

Багет 2 шт.

Способ приготовления

Смешайте в миске кусочки тунца, тонко нарезанные фенхель и яблоко, добавьте майонез, лимонный сок, цедру и соус из петрушки, перемешайте. Приправьте по вкусу.

Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко

Багеты разрежьте на 3 части, сделайте на каждой разрезы вдоль, слегка примните мякоть.

Вложите в каждый кусочек по листу салата и разложите приготовленный салат с тунцом.

Приятного аппетита!