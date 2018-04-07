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Салат с тунцом
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Салат с тунцом 

Карельские вести 52 минуты назад
Фото: Карельские вести
Простой рецепт вкуснейшего салата с тунцом. Готовим вместе!
Ингредиенты
Тунец 2 баночки (кусочки)
Фенхель 1 пучок
Яблоки 1 шт. (зеленые)
Майонез 1/3 стакана
Соус из петрушки 1 ст. ложка соуса
Лимонный сок 1 ст. л  Цедра лимона 1 ч. л  Молотый кориандр 1 ч. л  Салат 6 листьев
Багет 2 шт.
Способ приготовления
Смешайте в миске кусочки тунца, тонко нарезанные фенхель и яблоко, добавьте майонез, лимонный сок, цедру и соус из петрушки, перемешайте. Приправьте по вкусу.
Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко
Багеты разрежьте на 3 части, сделайте на каждой разрезы вдоль, слегка примните мякоть.
Вложите в каждый кусочек по листу салата и разложите приготовленный салат с тунцом.
Приятного аппетита!
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