Фаршированная тыква

Фаршированная тыква с изюмом, рисом и маком. Готовим вместе!

Ингредиенты

Небольшая круглая тыква 1 шт.

Рис («Жасмин») 2 горсти

Изюм 1-2 горсти

Мак 1-2 горсти

Молоко мололо 0.5 л Сахар 1-3 столовые ложки

Сливочное масло 1 столовая ложка

Способ приготовления

Тыкву хорошо вымыть, срезать шапочку и ложкой выбрать мякоть с семенами.

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Осторожно ножом (или ложкой) срезать и вынуть небольшое количество тыквенной мякоти, чтобы стенка тыквы стала толщиной в палец.

Внимательно следить, чтобы не прорезать кожуру тыквы.

Промытый рис перемешать с нарезанной тыквенной мякотью, промытыми изюмом и маком, добавить сахар и нарезанное небольшими кубиками сливочное масло.

Количество всех ингредиентов варьируется по вкусу и размеру тыквы: риса (по объему) должно быть немного меньше, чем нарезанной тыквенной мякоти, изюм и мак — по 1-2 горсти, сахар 1-3 столовые ложки, 1 столовая ложка сливочного масла.

Тыкву поставить в небольшую металлическую мисочку или форму для запекания, чтобы ее положение в процессе запекания было устойчивым.

Потом, тыкву на 3/4 заполнить рисовым фаршем.

Внутрь тыквы налить молоко, но не доверху, а примерно на несколько пальцев выше фарша, чтобы в процессе приготовления не выливалось.

Тыкву накрыть ранее срезанной шапочкой и поставить в духовку.

Запекать до готовности риса и тыквы при температуре 160-180°C (время запекания зависит от размера тыквы, но при температуре 160°C это не меньше 2.5 часов).

Готовую фаршированную тыкву подают целиком, горячей.

С тыквы снять крышечку, ложкой набирать тыквенную кашу и раскладывать ее по тарелкам.