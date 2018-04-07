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Фаршированная тыква
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Фаршированная тыква 

Карельские вести 35 минут назад
Фото: Карельские вести
Фаршированная тыква с изюмом, рисом и маком. Готовим вместе!
Ингредиенты
Небольшая круглая тыква 1 шт.
Рис («Жасмин») 2 горсти
Изюм 1-2 горсти
Мак 1-2 горсти
Молоко мололо 0.5 л  Сахар 1-3 столовые ложки
Сливочное масло 1 столовая ложка
Способ приготовления
Тыкву хорошо вымыть, срезать шапочку и ложкой выбрать мякоть с семенами.
Количество персон4 чел Уровень сложностиСредне
Осторожно ножом (или ложкой) срезать и вынуть небольшое количество тыквенной мякоти, чтобы стенка тыквы стала толщиной в палец.
Внимательно следить, чтобы не прорезать кожуру тыквы.
Промытый рис перемешать с нарезанной тыквенной мякотью, промытыми изюмом и маком, добавить сахар и нарезанное небольшими кубиками сливочное масло.
Количество всех ингредиентов варьируется по вкусу и размеру тыквы: риса (по объему) должно быть немного меньше, чем нарезанной тыквенной мякоти, изюм и мак — по 1-2 горсти, сахар 1-3 столовые ложки, 1 столовая ложка сливочного масла.
Тыкву поставить в небольшую металлическую мисочку или форму для запекания, чтобы ее положение в процессе запекания было устойчивым.
Потом, тыкву на 3/4 заполнить рисовым фаршем.
Внутрь тыквы налить молоко, но не доверху, а примерно на несколько пальцев выше фарша, чтобы в процессе приготовления не выливалось.
Тыкву накрыть ранее срезанной шапочкой и поставить в духовку.
Запекать до готовности риса и тыквы при температуре 160-180°C (время запекания зависит от размера тыквы, но при температуре 160°C это не меньше 2.5 часов).
Готовую фаршированную тыкву подают целиком, горячей.
С тыквы снять крышечку, ложкой набирать тыквенную кашу и раскладывать ее по тарелкам.
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