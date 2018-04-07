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Суши с угрем
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Суши с угрем 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Роллы с угрем, авокадо и огурцами
Ингредиенты
рис  175 г  вода
220 мл  рисовый уксус
55 мл  сахар
45 г  соль
по вкусу
авокадо
15 г  огурец
10 г  угорь копченый
60 г  нори
1 лист
кунжутные семечки
2 г  Способ приготовления
Подогреваем уксус и растворяем в нем сахар и соль. Рис промываем под проточной водой, пока вода не станет прозрачной и даем ему просохнуть.
Количество персон
1 чел  Уровень сложности
Средне
Кухня
Японская
Затем заливаем рис водой, доводим под крышкой до кипения и варим минут 15 на сильном огне. Затем уменьшаем огонь до минимума и держим рис на огне еще 7 минут.
Снимаем рис с огня, накрываем кастрюлю полотенцем и оставляем минут на 15. Затем заправляем рис получившимся соусом и перемешиваем. Когда рис пропитается, охлаждаем его до комнатной температуры.
Покрываем циновку пищевой пленкой, сверху выкладываем лист нори, на него — слой риса. Обмакиваем руки в воду с лимоном и равномерно распределяем рис. Переворачиваем лист нори (рис оказывается на пленочке, которой укрыта циновка), а затем выкладываем вдоль листа нори огурец и мякоть авокадо, нарезанные тонкими полосками, а на них размещаем кусочки угря.
Аккуратно сворачиваем циновку, придавая ее содержимому форму ролла. Затем разворачиваем циновку, убираем пищевую пленку и нарезаем рулончик поперек (в итоге из одного листа нори должны получиться 6 одинаковых роллов).
Выкладываем суши на тарелку, посыпаем сверху обжаренными зернышками кунжута. Подаем к суши маринованный имбирь и соевый соус.
Фото: thinkstock
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