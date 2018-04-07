Суши с угрем

Роллы с угрем, авокадо и огурцами

Ингредиенты

рис 175 г вода

220 мл рисовый уксус

55 мл сахар

45 г соль

по вкусу

авокадо

15 г огурец

10 г угорь копченый

60 г нори

1 лист

кунжутные семечки

2 г Способ приготовления

Подогреваем уксус и растворяем в нем сахар и соль. Рис промываем под проточной водой, пока вода не станет прозрачной и даем ему просохнуть.

Количество персон

1 чел Уровень сложности

Средне

Кухня

Японская

Затем заливаем рис водой, доводим под крышкой до кипения и варим минут 15 на сильном огне. Затем уменьшаем огонь до минимума и держим рис на огне еще 7 минут.

Снимаем рис с огня, накрываем кастрюлю полотенцем и оставляем минут на 15. Затем заправляем рис получившимся соусом и перемешиваем. Когда рис пропитается, охлаждаем его до комнатной температуры.

Покрываем циновку пищевой пленкой, сверху выкладываем лист нори, на него — слой риса. Обмакиваем руки в воду с лимоном и равномерно распределяем рис. Переворачиваем лист нори (рис оказывается на пленочке, которой укрыта циновка), а затем выкладываем вдоль листа нори огурец и мякоть авокадо, нарезанные тонкими полосками, а на них размещаем кусочки угря.

Аккуратно сворачиваем циновку, придавая ее содержимому форму ролла. Затем разворачиваем циновку, убираем пищевую пленку и нарезаем рулончик поперек (в итоге из одного листа нори должны получиться 6 одинаковых роллов).

Выкладываем суши на тарелку, посыпаем сверху обжаренными зернышками кунжута. Подаем к суши маринованный имбирь и соевый соус.

Фото: thinkstock