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Почему розе — идеальное вино для Пасхи
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Почему розе — идеальное вино для Пасхи 

Itsmywine.ru 33 минуты назад
Фото: Itsmywine.ru
Каждый праздник Пасхи — это повод для создания множества винных пар для баранины, свинины, курицы, сыров и всего разнообразия блюд, которые мы готовим в этот день. В этой статье мы расскажем, какое вино выбрать для Светлого Воскресенья, которое лучше всего подойдёт к мясу и остальной еде.
Главная характеристика для напитков на Пасху — это весна. Рождение, новая жизнь, белые облака, нарциссы, солнце и всё остальное, что связано с этим временем года, настраивает нас на правильно подобранное вино. Пасха — это первая в году настоящая возможность выпить розового вина и почувствовать весну по-настоящему. К тому же в апреле на полки магазинов прибывает молодое вино, полное живости, сочности и энергии.
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