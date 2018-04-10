Можно ли красную икру беременным?

Что больше всего волнует женщину, когда она беременна? Конечно же, рождение здорового и крепкого ребенка. Именно поэтому питание для женщины в период беременности играет большую роль. Икра красной рыбы вкусна и полезна. И беременные женщины включают ее в свое каждодневное меню. Чем же полезна эта икра для беременных? Сайт МедикФорум собрал все советы по употреблению икры. В ее составе содержится — 30% ценных белков, 10% легкоусвояемых жиров, а также жирорастворимые витамины D и А, витамины группы В и витамин Е. Кроме этого, икра отличается большим содержанием микроэлементов — цинка, фосфора, йода, железа, марганца и магния. Из этого можно сделать вывод, что этот всеми любимый деликатес богат всем, что необходимо женщине в период вынашивания ребенка. Чтобы у будущей мамы не было судорог икроножных мышц, необходим магний. А чтобы органы и ткани будущего малыша нормально развивались, в организме матери его должно быть содержание фолиевой кислоты в нужном количестве. Кроме того, она также играет важную роль в создании у плода нервной системы. Во избежание преждевременных родов тоже нужно присутствие фолиевой кислоты в нужно количестве. Отсюда видно, что витамин В9, который находится в икре лососевых рыб, это один из самых важных элементов, необходимый для течения беременности без осложнений и нормального развития плода. Хотя икра красная и является полезным и очень ценным продуктом, но, все-таки, не нужно забывать, что она соленая. Соль, как известно, может быть причиной задержки в организме беременной жидкости, что способствует возникновению отеков, которые так нежелательны при беременности. А если у будущей мамы есть предрасположенность к гипертонии и возникновению отеков, или же при общем анализе мочи у нее выявили белок, то от этого вкусного продукта ей следует отказаться до рождения малыша. Многие беременные уверены в том, что холестерин, который находится в икре, отяготит течение беременности. Но это не так. Если употреблять икру в незначительных количествах, кроме пользы для беременной и ее будущего малыша ничего другого она не принесет, тем более, вреда. В икре существует лецитин, нейтрализующий холестерин. Кроме того, благодаря ему вкусовые и полезные свойства этого изысканного продукта улучшаются. Сколько же можно употреблять икры красной беременной в сутки? Чтобы не было нежелательных последствий, ей можно употреблять в сутки не более 300 г икры. Для получения суточной потребности всех нужных микроэлементов, а также для пополнения своего организма витаминами, достаточно съесть бутерброд с рыбной икрой. Употребление этого необыкновенного деликатеса также положительно влияет и на настроение женщины, что тоже важно в период беременности. Часто беременные интересуются, от какой икры больше пользы — от черной или же красной? Их составы практически одинаковы. Но употреблять икру осетровых рыб каждый день нельзя, это может отрицательно повлиять на здоровье женщины. Дело в том, что в состав черной икры входят пурины, способствующие появлению почечных камней. Ранее эксперты рассказали как икра и картошка помогают быть спокойнее.