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Гипоаллергенная диета помогает при аллергии на коровье молоко
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Гипоаллергенная диета помогает при аллергии на коровье молоко 

МедикФорум 22 минуты назад
Фото: МедикФорум
Очень важно, чтобы диета оставалась сбалансированной по питательности и обеспечивала достаточное количество белка, витаминов и минералов, особенно кальция. Это особенно важно для детей, чья диета с низким уровнем энергии не может обеспечить достаточный рост. Сайт МедикФорум приводит несколько советов по соблюдению такой диеты. Для подобных диет необходимо всегда консультироваться у профессионального аллерголога. Находясь на гипоаллергенной диете, ребенку следует избегать этих продуктов: все виды молока и молочных продуктов (обезжиренное молоко, сливки, взбитые сливки, йогурты, молочные коктейли и напитки) и другие блюда, к которым добавляется молоко; все сыры; все виды масла и маргаринов, содержащих молоко (мороженое, шоколад, вафли, печенье из молока); все виды пирожных, тортов. Всегда читайте состав пищи на упаковке. Если на упаковке появляется один из следующих компонентов, это означает, что используются некоторые из ингредиентов коровьего молока: сухое молоко; лактоза; лактозный порошок; казеинат кальция; молочный белок; гидролизат молочного белка; молочные жиры; лактоглобулин. Однако молочная кислота не взаимосвязана с молоком. Вы можете потреблять продукты, содержащие ее, не опасаясь. Также очень важно обратить внимание на состав витаминных препаратов, лекарств и зубной пасты. Если вы не уверены в каком-то продукте, то проконсультируйтесь с вашим врачом или фармацевтом в аптеке. Ранее было доказано, что аллергия на молоко с годами ослабевает.
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