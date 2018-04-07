Пищевая ценность кукурузы 

Вопреки распространенному мнению, действительно существует питательная ценность кукурузы. Гликемический индекс кукурузы составляет всего 56, что считается умеренным показателем. Эксперты рассказали сайту МедикФорум, что кукуруза является «крахмалистым овощем» и соответственно имеет больше углеводов и калорий, чем другие овощи. Однако шансы переедания кукурузы, как вы можете переедать другие продукты с высоким содержанием углеводов, ничтожны. Тем не менее, почти каждый день встречаются те, кто избегает кукурузы (и бананов, и моркови), как чумы из-за содержания сахара, а затем «обманываются», переедая сладкую, обработанную и нездоровую пищу. Не нужно бояться кукурузы. Питательная ценность кукурузы — достойная часть любой здоровой еды. В 100г кукурузы содержится приблизительно: 75 калорий; 15 г углеводов; 2 г белка; 1 г жира; 2 г волокна. Кукурузные калории являются хорошим источником пищевых волокон, витамина С, фолиевой кислоты, фосфора, марганца, витамина B1 и витамина B5. Питательная ценность кукурузы заслуживает рассмотрения! Это не источник «пустых» калорий, таких как многие другие «крахмалистые» продукты (крендели, белый хлеб, белые макароны, печенье, кексы, пирожные). Питательная ценность кукурузы выходит за рамки витаминов и минералов. Кукуруза заполнена защитными веществами, называемыми бета-криптоксантином и лютеином. Это каротиноиды (растительные химикаты), которые придают кукурузе желтый цвет, и они оказывают защитное действие против рака легких и дегенерации желтого пятна. Кукуруза — один из продуктов, которые, скорее всего, будут генетически модифицированы. Если вы беспокоитесь о том, чтобы есть только продукты, не содержащие ГМО, выбирайте органические кукурузные продукты (кукурузную лепешку, кукурузные чипсы). Согласно нормам Министерства сельского хозяйства, органические вещества не могут содержать генетически модифицированные ингредиенты. Ранее эксперты рассказали, что считать калории — бесполезное занятие.