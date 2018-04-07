Диетологи: спагетти не мешают похудению

Ученые из Университета Торонто (Канада) опубликовали результаты своих исследований, в которых тестируемые питались продуктами с низким гликемическим индексом. Это означает, что углеводы из них перерабатываются организмом в сахар относительно медленно. Это дикий рис, гречка, нут, натуральный йогурт, почти все овощи и фрукты, орехи, семечки, авокадо и др. Вместе с этими продуктами тестируемые употребляли и спагетти, которых худеющие обычно боятся и всячески избегают вместе с другими мучными и макаронными изделиями.

Всего было проведено 32 теста. Оказалось, что умеренное употребление спагетти (в тестировании использовался именно этот вид макаронных продуктов) не только не приводит к набору веса, но и не мешает похудению.

Это не означает, что теперь можно наворачивать это блюдо ежедневно. Диетологи подсчитали, что оптимальное количество спагетти — 3,3 порции в неделю. Во всем важна мера. Это исследование было направлено не только на изучение влияния спагетти на похудение и набор веса, а в целом на изучение углеводов и поддержания здоровой массы тела. Если вы хотите сбросить несколько килограммов, не стоит морить себя голодом и полностью исключать любимые углеводы из рациона. При умеренном употреблении вреда фигуре от них не будет.

Диетологи напоминают, что самой сбалансированной диетой считается Средиземноморское питание, в котором углеводы играют важную роль.

Но для того, чтобы не набирать вес, важно соблюдать баланс. Основой рациона должны быть цельнозерновые крупы, бобовые, овощи, фрукты. Источники здоровых жиров — орехи, растительные масла холодного отжима, рыба, кисломолочные продукты. Ежедневная физическая активность, позитивный настрой, общение — тоже часть здоровой жизни. При таком образе жизни 3-4 порции спагетти или других «плохих» углеводов в неделю не скажутся на фигуре.