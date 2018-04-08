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На ярмарке в Химках жителям дарят куличи и яйца
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На ярмарке в Химках жителям дарят куличи и яйца 

РИАМО 46 минут назад
Фото: РИАМО
В подмосковных Химках куличи и яйца можно получить в подарок на ярмарке «Пасхальный праздник», главные пасхальные символы организаторы ярмарки дарят льготным категориям жителей, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.
«Ярмарка «Пасхальный праздник», стартовавшая в начале апреля, завершается сегодня масштабной праздничной программой. Торговые точки расположены по адресам: проспект Мельникова, вблизи дома №2Б, микрорайон Сходня, улица Чапаева, вблизи дома №1. В день Светлого праздника Пасхи предприниматели решили сделать подарки льготным категориям граждан», — говорится в сообщении.
На ярмарках можно приобрести текстиль и сельскохозяйственную продукцию от фермерских и подсобных хозяйств, индивидуальных предпринимателей Московской, Липецкой, Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Орловской и Тульской областей.
При поддержке администрации и предпринимателей порядка 2,5 тысяч бесплатных куличей раздали в Химках общественным организациям, детям из социально-реабилитационного центра, а также передали в храмы, чтобы социальные работники передавали пасхальные символы льготным категориям граждан.
Пасха, Светлое Христово Воскресение — древнейший и самый важный христианский праздник. Установлен в честь Воскресения Иисуса Христа — центра всей библейской истории и фундамента всего христианского учения. В настоящее время дата Пасхи в каждый конкретный год исчисляется по лунно-солнечному календарю, что делает Пасху переходящим праздником.
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