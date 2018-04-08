На ярмарке в Химках жителям дарят куличи и яйца

В подмосковных Химках куличи и яйца можно получить в подарок на ярмарке «Пасхальный праздник», главные пасхальные символы организаторы ярмарки дарят льготным категориям жителей, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Ярмарка «Пасхальный праздник», стартовавшая в начале апреля, завершается сегодня масштабной праздничной программой. Торговые точки расположены по адресам: проспект Мельникова, вблизи дома №2Б, микрорайон Сходня, улица Чапаева, вблизи дома №1. В день Светлого праздника Пасхи предприниматели решили сделать подарки льготным категориям граждан», — говорится в сообщении.

На ярмарках можно приобрести текстиль и сельскохозяйственную продукцию от фермерских и подсобных хозяйств, индивидуальных предпринимателей Московской, Липецкой, Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Орловской и Тульской областей.

При поддержке администрации и предпринимателей порядка 2,5 тысяч бесплатных куличей раздали в Химках общественным организациям, детям из социально-реабилитационного центра, а также передали в храмы, чтобы социальные работники передавали пасхальные символы льготным категориям граждан.