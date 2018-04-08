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Порядка 7,5 тыс. жителей Химок приняли участие в пасхальном богослужении
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Порядка 7,5 тыс. жителей Химок приняли участие в пасхальном богослужении 

РИАМО 29 минут назад
Фото: РИАМО
Пасхальные богослужения прошли во всех храмах в подмосковных Химках, в них приняли участие порядка 7,5 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.
В ночь с субботы на воскресение во всех храмах Химок прошли праздничные богослужения. Благодатный огонь — один из главных символов Пасхи, был доставлен из Иерусалима в храм Богоявления Господня.
«В пасхальную ночь его посетили порядка одной тысячи жителей округа. Около 12 ночи священники и прихожане вышли на крестный ход. Участие в ночных богослужениях в Химках приняло порядка 7,5 тысяч жителей», — говорится в сообщении.
В течение дня жители Химок освятили порядка 50 тысяч куличей. Дневные службы в храмах посетили порядка 17 тысяч жителей.
«Ежегодно в храмы Химок приходит все больше и больше людей, что очень приятно. Приходят целыми семьями, с детьми, что не может не радовать. Такой светлый праздник встретили тысячи жителей», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
Пасха, Светлое Христово Воскресение — древнейший и самый важный христианский праздник. Установлен в честь Воскресения Иисуса Христа — центра всей библейской истории и фундамента всего христианского учения. В настоящее время дата Пасхи в каждый конкретный год исчисляется по лунно-солнечному календарю, что делает Пасху переходящим праздником.
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