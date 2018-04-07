Праздничные богослужения прошли во всех храмах Химок в преддверии Пасхи

В храмах подмосковных Химок прошли праздничные богослужения в преддверии Пасхи, прихожане смогли освятить куличи и яйца, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Накануне Светлого праздника Пасхи по традиции во всех храмах Химок освящают главные пасхальные символы — куличи и яйца. Для удобства жителей Химок на территории церквей заранее установили специальные столы», — говорится в сообщении.

В Великую субботу праздничное богослужение в Богоявленском храме провел благочинный Химкинского округа протоиерей Артемий Гранкин. Он напомнил, что Великая суббота — последний и самый строгий день Великого поста. Верующим можно только воду, хлеб, сырые фрукты и овощи.

Кроме пасок, куличей и яиц церковь разрешает освящать и другие продукты. Например, мясо, сыр, в пасхальную корзинку можно положить соль или приправу. Но есть и то, что запрещено приносить на богослужение — рассказал клирик Богоявленского храма отец Максим.

«С расписанием ночных богослужений в храмах Химок можно ознакомиться на сайте администрации admhimki.ru в разделе «Новости», — уточняется в сообщении.