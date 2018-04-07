15 лайфхаков, которые улучшат вкус блюд

СодержаниеИдеальный стейкВкусный и ароматный бульонТонкие блинчикиЧто делать, если вы пересолили суп?Экспресс-рецепт маринадаЯйца, которые легко очиститьЧто делать, если мясо жесткое?Вкусный заварной кремРыба с хрустящей корочкойКак быстро выдавить сок из лимона?Белоснежный рисМягкая печеньКак варить фасоль?Вкусная шарлоткаСекрет сочных котлет

Чтобы создать кулинарный шедевр, необязательно иметь хорошо оборудованную кухню. Мастерство повара — это, конечно, огромное преимущество, но иногда даже профессионалы своего дела совершают ошибки. В этом случае спасти блюдо помогут проверенные кулинарные лайфхаки. А для начинающих хозяек они станут настоящей палочкой-выручалочкой.

Идеальный стейк

Чтобы вам не было стыдно за свой стейк, берите на вооружение ценный лайфхак. Мясо нужно достать из холодильника за два часа до жарки. Перед тем, как положить его на сковороду, промокните со всех сторон бумажным полотенцем — тогда корочка будет румяной и аппетитной.

Стейк лучше готовить без масла. Чтобы мясо не пригорало, первой обжаривайте ту сторону, где есть прослойка жира. Стейк будет сочным, если предварительно вымочить его в соляном растворе — на 1 л воды добавьте четверть стакана соли. Оставьте мясо в маринаде примерно на час. Если оно уже подготовлено порционно, достаточно 20 — 30 минут.

А вы знали?

Чтобы специи полностью раскрыли свой аромат, предварительно нагрейте их на раскаленной сковороде. После этого измельчите в ступке.

Вкусный и ароматный бульон

Бульон — головная боль многих хозяек. Далеко не всегда он получается насыщенным и прозрачным. Чтобы бульон не мутнел, варите его 2,5 — 3 часа на маленьком огне, не накрывая кастрюлю крышкой.

Совет!

Если бульон получился слишком жирным, поставьте его на некоторое время в холодильник. А потом снимите ложкой жир, который застыл сверху.

Тонкие блинчики

Жарка блинчиков — дело непростое. Если вы воспользуетесь этим лайфхаком, результат вас порадует. Блинчики будут тонкие и нежные, если в тесто добавить 2—3 ст. л. жирной сметаны. Тогда вы легко сможете завернуть в них начинку — они не порвутся.

Что делать, если вы пересолили суп?

Если вы пересолили суп, не спешите доливать воду — вкус бульона будет безнадежно испорчен. Есть несколько способов исправить ситуацию. Опустите в суп пакетик с рисом — он впитает лишнюю соль. Также можно добавить в бульон рафинад — он «выровняет» вкус. Картофель тоже впитывает соль. Очистите несколько картофелин, проварите некоторое время и ложкой достаньте их.

Если сахар сгустился…

Если коричневый сахар «взялся» комочками, не спешите его выбрасывать. Положите в упаковку, где он хранится, мякоть белого хлеба. Через несколько часов сахар распадется на мелкие гранулы.

Экспресс-рецепт маринада

Если у вас нет времени на приготовление сложного маринада, используйте темное пиво. Его можно добавлять в мясо, птицу или овощи — вкус блюда будет ярким и насыщенным. Можно приготовить маринад из светлого пива и соевого соуса в пропорции 1:1.

Яйца, которые легко очистить

Думаете, таких яиц не существует? Этот лайфхак поможет вам забыть об утомительной чистке, когда скорлупа отделяется только с белком. В воду для варки яиц добавьте немного уксуса, а после того, как они сварятся, подержите их некоторое время в холодной воде.

Возьмите на заметку!

Чтобы вернуть подмерзшему луку свойства свежего, нужно подождать, пока он оттает при температуре 3 — 5 °С.

Что делать, если мясо жесткое?

Жилистое и жесткое мясо станет мягче и нежнее, если выдержать его 40 — 50 минут в соке лимона. Если кусок мяса очень большой, можно использовать уксус. Но держать его нужно в таком маринаде не менее 5 часов, а лучше оставить на ночь.

Вкусный заварной крем

Если заварной крем получается слишком жидким, попробуйте проварить его еще несколько минут. Можно добавить немного муки, просеянной через сито, чтобы не было комочков. После приготовления храните крем в холодном месте, чтобы сливочное масло не таяло.

Рыба с хрустящей корочкой

Если вы хотите приготовить рыбу с хрустящей и цельной корочкой, предварительно смажьте ее сливочным соусом. Это удобно сделать силиконовой кисточкой. Но соус должен быть жидким и без комочков.

Берите на заметку!

Если вы не хотите, чтобы еда приобрела ярко выраженный аромат лука, предварительно замочите его в холодной воде. Вкус станет намного мягче, исчезнет горечь.

Как быстро выдавить сок из лимона?

Если лимон недостаточно сочный, выдавить из него сок проблематично. Чтобы облегчить процесс, положите лимон в микроволновку на 20 — 30 секунд. Этого времени достаточно, чтобы он пустил сок. Но важно не пересушить лимон.

Белоснежный рис Если вы хотите приготовить такой же белоснежный рис, как на картинках в кулинарных книгах, используйте маленькую хитрость. Шеф-повара с большим опытом признаются, что при варке риса добавляют в воду немного уксуса — он получается снежно-белым.

А вы знали?

Если блюдо подгорело, его нужно переложить в другую посуду и накрыть влажной тряпкой — она впитает неприятный запах. Горький вкус пропадет, если в блюдо добавить немного молока.

Мягкая печень

Печень обязательно нужно включать в свой рацион — она снабжает организм железом и другими полезными веществами. Чтобы она получилась мягкой и сочной, солить ее нужно в конце приготовления.

Как варить фасоль?

Потемневшая после варки фасоль убивает эстетическую привлекательность блюда и аппетитный вид. Чтобы она оставалась белой, в процессе варки не накрывайте кастрюлю крышкой.

Вкусная шарлотка

Правильно приготовить яблочный пирог удается не всем хозяйкам — яблоки зачастую опускаются на дно емкости. Чтобы этого избежать, предварительно обваляйте все кусочки в муке. Тогда шарлотка будет воздушной и сочной.

Секрет сочных котлет

Вместо мякоти белого хлеба добавьте в фарш мелко потертый кабачок и взбитый белок. Они отлично скрепляют фарш и делают его менее калорийным и жирным. Котлеты получатся легкими и воздушными.

Эти полезные лайфхаки облегчат процесс приготовления пищи — готовьте с удовольствием!

Практически все люди ежедневно готовят еду — иногда этот процесс порядком утомляет. Но если знать маленькие хитрости, дело пойдет быстрее.

Базовый завтрак во многих семьях — яичница. Прежде всего, сковорода должна быть средних размеров — тогда белок не растечется тонким слоем и не останется сырым. Дно должно быть толстым, чтобы яичница не подгорела. Масло должно хорошо прогреться, иначе оно впитается в белок. Солить глазунью нужно после того, как желтки «схватятся».

Есть еще одна маленькая хитрость. Если вы кладете в блюдо томат или помидоры, обязательно добавляйте немного сахара — вкус станет более пикантным, исчезнет кислота.

Перед тем, как готовить мясо, подержите его «по соседству» с фруктами. Порежьте дольками ананас, апельсин, лимон или яблоко и переложите их с кусочками мяса. Чем дольше оно будет мариноваться, тем нежнее получится в итоге.

Ваша выпечка будет дольше оставаться свежей и воздушной, если добавить в тесто щепотку разведенного крахмала.

Если вы забыли снять пену с бульона, не переживайте. Добавьте в кастрюлю стакан холодной воды и доведите до кипения — пена поднимется вновь.

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