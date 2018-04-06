Лучшие натуральные красители для пасхальных яиц

Пасхальная традиция красить яйца — это способ почтить память о чудесном извещении о воскресении Христа. Самым популярным натуральным красителем является луковая шелуха. Но покрасить яйца, не используя химической продукции, можно также с помощью многих других природных средств. Цвет: зеленый. Что используем: шпинат, крапиву. Как красить. Килограмм шпината (годится замороженный) залить 2 литрами воды и поставить на небольшой огонь томиться. Когда отвар станет однородно зеленым, добавить столовую ложку лимонного сока и две столовые ложки уксуса. Сваренные яйца опустить и держать до окрашивания. Степень окраса — дело личного вкуса. Крапиву можно купить в аптеке и приготовить из нее отвар по тому же принципу. Цвет: синий. Что используем: красное вино. Как красить. Вино разбавить водой (1:1), добавить 3 столовые ложки уксуса и столовую ложку соли. Подержать в этом растворе яйца до появления того оттенка, который понравится. Цвет: розовый, сиреневый. Что используем: ягоды (заморозка) — смородину, клубнику, малину, чернику. Как красить. Сваренные яйца натереть ягодной массой и оставить до полного высыхания. Не смешивайте ягоды розовых и фиолетовых цветов, может получиться некрасивый оттенок скорлупы. Цвет: рубиновый. Что используем: клюквенный сок. Как красить. Отварите яйца в соке. Цвет: небесно-голубой. Что используем: красную капусту. Как красить. Натереть сваренные яйца капустными листьями, предварительно поколов их вилкой. Цвет: коричневый. Что используем: натуральный кофе. Как красить. Сваренные яйца подержать в приготовленном крепком кофейном растворе. Цвет: оранжевый. Что используем: морковь. Как красить. Сделать морковный фреш. Держать в нем сваренные яйца от часа и более, в зависимости от предпочитаемого оттенка. Внимание! Если рецепт требует помещать в раствор сваренные яйца, не ждите, когда они остынут. Лучше пусть раствор будет теплым, яйца правильнее использовать горячими, это дает равномерное окрашивание. Полезные советы:

уберечь яичную скорлупу от трещин при варке можно, если достать их из холодильника заранее — минимум за 30 минут до варки;

перед окрашиванием вымойте яйца с мылом и щеткой;

если покрашенные яйца натереть пропитанной растительным маслом салфеткой, это придаст им красивый глянцевый блеск. (ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ)