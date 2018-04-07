Патриарх Кирилл лично освятил куличи в храмах Новой Москвы

На этот раз он посетил шесть церквей, расположенных на территории Новой Москвы. Здесь он освятил куличи, яйца и пасхи.

В каждом храме его ждали сотни верующих, рассказал священнослужитель.

Патриарх поздравил многочисленных собравшихся с наступающим праздником Пасхи, пообщался с людьми и благословил их.

«Такая очень душевная, теплая атмосфера была, несмотря на холодную погоду», — добавил Волков.

Ранее сегодня стало известно, что патриарх вместе с волонтерами выпустил в небо над храмом Христа Спасителя в Москве 200 голубей.

А 8 апреля, в день Воскресения Христова, патриарх посетит крупнейший следственный изолятор Москвы — Бутырскую тюрьму.

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