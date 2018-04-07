Патриарх Кирилл лично освятил куличи в храмах Новой Москвы 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл накануне праздника Воскресения Христова совершил традиционный пасхальный объезд храмов, сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь патриарха Александр Волков.
На этот раз он посетил шесть церквей, расположенных на территории Новой Москвы. Здесь он освятил куличи, яйца и пасхи.
В каждом храме его ждали сотни верующих, рассказал священнослужитель.
Патриарх поздравил многочисленных собравшихся с наступающим праздником Пасхи, пообщался с людьми и благословил их.
«Такая очень душевная, теплая атмосфера была, несмотря на холодную погоду», — добавил Волков.
Ранее сегодня стало известно, что патриарх вместе с волонтерами выпустил в небо над храмом Христа Спасителя в Москве 200 голубей.
А 8 апреля, в день Воскресения Христова, патриарх посетит крупнейший следственный изолятор Москвы — Бутырскую тюрьму.
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