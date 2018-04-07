Ещё
Патриарх Кирилл лично освятил куличи в храмах Новой Москвы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Патриарх Кирилл лично освятил куличи в храмах Новой Москвы 

Мир24 6 часов назад
Фото: МедикФорум
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл накануне праздника Воскресения Христова совершил традиционный пасхальный объезд храмов, сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь патриарха Александр Волков.
На этот раз он посетил шесть церквей, расположенных на территории Новой Москвы. Здесь он освятил куличи, яйца и пасхи.
В каждом храме его ждали сотни верующих, рассказал священнослужитель.
Патриарх поздравил многочисленных собравшихся с наступающим праздником Пасхи, пообщался с людьми и благословил их.
«Такая очень душевная, теплая атмосфера была, несмотря на холодную погоду», — добавил Волков.
Ранее сегодня стало известно, что патриарх вместе с волонтерами выпустил в небо над храмом Христа Спасителя в Москве 200 голубей.
А 8 апреля, в день Воскресения Христова, патриарх посетит крупнейший следственный изолятор Москвы — Бутырскую тюрьму.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM
Мир24: последние новости
Как в ресторане: самые вкусные супы от шеф-поваров Кулич в разрезе На пасхальном фестивале в Москве показали необычные куличи и яйца
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Серябкина продемонстрировала пышные формы32
Неожиданные факты об оргазме7
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад123
Звезды, борющиеся с неизлечимыми заболеваниями8
Внешний вид Барановской поразил поклонников45
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
01:00
Поклонники нашли у Волочковой признаки алкоголизма
Звёзды
01:04
Внешний вид Барановской поразил поклонников
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
00:36
Роспотребнадзор: как выбрать продукты к Пасхе
Еда
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:18
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад
Звёзды
00:36
Предельно простые рецепты на Пасху
Еда
00:39
Сын Рудковской: «Черная комната, тряпка и ремень»
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение