Патриарх оценил уровень нравственности в России

Мировой кризис веры и нравственности не затронул Россию в том виде, в каком он проявляется сегодня в некоторых странах. Наоборот, год от года увеличивается число людей, посещающих храмы, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по окончании пасхальной вечерни в Храме Христа Спасителя. Об этом сообщает ТАСС.

«Когда мы приступили к строительству новых храмов в Москве, то нам говорили: «У вас и старые-то стоят пустые». И вот в канун Пасхи по имеющемуся обыкновению я посещал эти новые приходы, освящал куличи, пасхи, встречался с народом. Какое же огромное количество людей! И священники говорят, что полны наши храмы. Они слишком малы, их не хватает. И это происходит в столице, в Москве, в XXI веке», — заметил предстоятель Русской православной церкви

При этом Патриарх заметил, что за границей храмы часто пустеют. «Те, кто путешествует по миру, знают, что во многих государствах действительно пустеют храмы, вместо них в этих зданиях появляются увеселительные учреждения, рестораны», — сказал Кирилл. По его словам, кризис веры связан с «кризисом нравственной природы человека».

8 апреля православные христиане отмечают праздник Пасхи. В ночь на воскресенье Патриарх Кирилл отслужил праздничное богослужение. На нем присутствовали президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев

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