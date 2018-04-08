Бефстроганов с картофельным пюре

Вам понадобится:

говядина — 250 г лук репчатый — 400 г растительное масло — 100 г чеснок сухой — 10 г соль — 14 г соус перечный — 200 г вода — 440 мл сливки 33% — 50 мл булочка — 1 шт.

соус белый барбекю — 30 мл огурец соленый бочковой — 1 шт.

картофельное пюре — 160 г петрушка (листья) — 1 г Приготовление:

Лук нарезать полукольцами толщиной 3 мм, говядину — брусочками 0,7 х 0,7 х 7 см. Обжарить лук на растительном масле. Добавить говядину, сухой чеснок, соль и перечный соус. Влить воду и тушить до готовности мяса (оно должно стать мягким). Добавить сливки (30 мл) и продолжать тушить до их загустения. Булочку разрезать вдоль и обжарить на гриле с двух сторон. Обжаренную булочку смазать соусом барбекю, сверху положить бефстроганов, посыпать петрушкой и накрыть второй половиной булки. В теплое картофельное пюре влить сливки (20 мл), перемешать. Подать булочку вместе с картофельным пюре. Рядом выложить соленый огурец, разрезанный на две половинки.

Фото: архив ресторна