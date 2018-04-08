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Бефстроганов с картофельным пюре
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Бефстроганов с картофельным пюре 

Passion.ru 35 минут назад
Фото: Passion.ru
Вам понадобится:
говядина — 250 г  лук репчатый — 400 г  растительное масло — 100 г  чеснок сухой — 10 г  соль — 14 г  соус перечный — 200 г  вода — 440 мл  сливки 33% — 50 мл  булочка — 1 шт.
соус белый барбекю — 30 мл  огурец соленый бочковой — 1 шт.
картофельное пюре — 160 г  петрушка (листья) — 1 г  Приготовление:
Лук нарезать полукольцами толщиной 3 мм, говядину — брусочками 0,7 х 0,7 х 7 см. Обжарить лук на растительном масле. Добавить говядину, сухой чеснок, соль и перечный соус. Влить воду и тушить до готовности мяса (оно должно стать мягким). Добавить сливки (30 мл) и продолжать тушить до их загустения. Булочку разрезать вдоль и обжарить на гриле с двух сторон. Обжаренную булочку смазать соусом барбекю, сверху положить бефстроганов, посыпать петрушкой и накрыть второй половиной булки. В теплое картофельное пюре влить сливки (20 мл), перемешать. Подать булочку вместе с картофельным пюре. Рядом выложить соленый огурец, разрезанный на две половинки.
Фото: архив ресторна
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