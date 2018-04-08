Как появляются угри и прыщи: 10 вещей, которые провоцируют забитые поры

Неправильный уход за кожей может привести к самому неприятному — закупорке пор и, как следствие, появлению прыщей и угрей. Страшный сон? Чтобы он не стал явью, читай наши советы о том, каких ошибок нужно избегать, чтобы твоя кожа всегда была чистой и безупречной.

Почему у женщин появляются прыщи

Кремы с неправильным составом

Чаще всего этим грешат питательные кремы, которые, с одной стороны, очень нужны нашей коже, чтобы насытить ее витаминами, а с другой — нередко бывают комедогенными. Внимательно изучи упаковку своего крема: если в составе есть ацетат ланолина (Acetylated lanolin alcohol) и стеарат бутила (Butyl stearate), велика вероятность, что именно эти компоненты станут причиной забитых пор.

Натуральные масла

Мы не раз рассказывали о пользе натуральных масел, но и слишком увлекаться ими не стоит — некоторые масла могут спровоцировать закупорку пор кожи. Это оливковое и миндальное масла, а также масло какао. Будь с ними аккуратна! Лучше всего использовать все-таки косметические смеси — они в этом смысле совершенно безопасны.

Недостаточное очищение

Просто смыть макияж водой и пенкой или гелем чаще всего бывает недостаточно. Остатки косметики не видны невооруженным глазом, но могут очень скоро «вылезти» на коже в виде угрей, прыщей на лице, закупоренных пор. Что же делать? Умываться правильно! Сначала теплой водой и ремувером, затем снять возможные остатки мицеллярной водой или гидрофильным маслом. После использования последнего нужно умыться еще раз.

Тональный крем

Плотные тональные основы не дают коже дышать и загрязняют поры — об этом тебе скажет любой косметолог. Если на коже уже есть акне, даже не вздумай замазывать это тональным кремом — только усугубишь ситуацию. Если без маскирующих продуктов не обойтись, то используй лучше современные тональные сыворотки — они куда более лояльны к нашим порам.

Неправильное питание

Уж сколько раз твердили миру… Неправильное питание вредит не только твоей фигуре, но и коже. Повышенную работу сальных желез провоцирует острая и жирная пища, сладости и прочие радости… Что же делать? Конечно, ограничить себя во всем — затея, заранее обреченная на провал, но, если ты мечтаешь о чистой коже, ешь больше овощей, пей много простой воды и постарайся отказаться от совсем уж вредных вкусностей вроде картошки фри и свиной отбивной.

Недостаток цинка в организме

Еще одна довольно распространенная причина появления комедонов — недостаток цинка в организме. Этот элемент очень важен для красоты не только кожи, но также волос и ногтей — он регулирует баланс гормонов, работоспособность иммунитета и нормальный темп деления клеток. Нехватка цинка приводит также к неправильной работе сальных желез. Ты заметила, что поры начали закупориваться сильнее? Тогда бегом в аптеку за витаминами!

Нехватка витамина В5 Другая внутренняя причина, по которой могут появляться высыпания на коже и закупорка пор, — нехватка витамина В5. В прошлом пункте мы уже рассказали, как эта проблема решается — ты знаешь, что делать.

Слишком активное очищение

Частые пилинги и скрабирование могут привести к тому, что сальные железы «подумают», будто кожа слишком сухая, и начнут работать с удвоенной силой — они вообще очень трудолюбивые товарищи. Чтобы обмануть сальные железы, кожу, напротив, нужно больше увлажнять, а скрабами пользоваться не чаще чем 1−2 раза в неделю. То же самое, кстати, касается и подсушивающих лосьонов с содержанием салициловой кислоты — они вместо чистой кожи могут дать обратный эффект.

Стресс

Все болезни от нервов, как мы знаем. И закупорка пор тоже может происходить в результате сильного стресса и общего сбоя в работе организма. Что делать? Спокойствие, только спокойствие.