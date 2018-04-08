Все, что нужно знать о панировке: основные способы + рецепты

Часто в будние дни совсем не хочется тратить время на приготовление ужина. Усталость дает о себе знать, и рука предательски набирает номер доставки еды. Используйте секретный прием продвинутых хозяек — приготовьте еду в панировке: мясо, рыбу или птицу. Минимум усилий и максимум вкуса вам гарантированы.

Мы собрали полезные советы, которые помогут вам в совершенстве овладеть искусством панировки, и поделились подборкой классных рецептов, с помощью которых мастерство удастся отточить на практике.

Под панировкой подразумевается смесь из сыпучего и склеивающего ингредиента. Как правило, в роли сыпучего ингредиента выступают хлебные крошки или пшеничная мука. В качестве склеивающего звена используют сырое яйцо, которое иногда смешивают с молоком, специями или горчицей. Яйцо закрепляет панировку на продукте и не дает ей «сыпаться».

Чтобы приготовить в панировке, к примеру, курицу, сперва необходимо окунуть ее в яйцо, а затем обвалять в хлебных крошках. После курица обжаривается, а панировка становится как бы ее «второй одеждой». Такой простой процесс!

Есть разные варианты панировки. Рассказываем о самых популярных из них.

Пшеничная мука — один из самых популярных и простых вариантов панировки. Она используется дважды: становится первым и третьим слоем панировки. Корочка в результате получается очень плотной, хрустящей и аппетитной. Есть пара минусов: внешний вид такого блюда может быть не совсем аккуратным, а фритюр быстро загрязняется.

Пшеничная мука идеально подходит для панировки рыбы, куриных ножек и сыра (сулугуни и моцареллы).

Еще один популярный и распространенный способ панировки — хлебные крошки. Можно вместо них использовать панировочные сухари. Если вы не хотите идти в магазин за сухарями, то приготовьте хлебные крошки самостоятельно. Это просто: вам потребуются вчерашний хлеб и терка. Натрите его на мелкой терке и слегка подсушите.

Хлебные крошки и панировочные сухари используются один раз — они становятся финальным слоем, который «запечатывает» блюдо. Они идеально подходят для приготовления шницелей. Важно знать, что такая панировка быстро «размокает», если вы используете подливы и соусы. Имейте это в виду, чтобы гарантировать идеальную подачу блюда.

В некоторых супермаркетах можно найти панко. Это панировочные крошки родом из Японии. Часто их сочетают с всевозможными специями и пряностями, в том числе с кокосовой стружкой и даже сахаром. Панко более «рыхлые» и воздушные, если сравнивать их с хлебными крошками и пшеничной мукой.

Панко также используют на финальном этапе, чтобы «покрыть» блюдо. В результате панировка получается очень аппетитной. Используйте панко для панировки овощей (спаржи, авокадо) или для приготовления котлет.

Для панировки можно использовать еще и кукурузный крахмал. Его можно смешать с небольшим количеством муки и ледяной водой, чтобы максимально улучшить консистенцию и сделать ее подходящей для кляра. Корочка у блюда получится хрустящей и плотной даже без длительного обжаривания.

Кляр на основе кукурузного крахмала идеально подойдет для креветок, овощей и фруктов. Важно не тянуть и использовать тесто максимально быстро, иначе оно перестанет быть однородным, и результат вас не обрадует.

Способ панировки, который точно оценят мужчины, — пивной кляр. Из пива готовится так называемое «тесто»: его смешивают с мукой, иногда добавляют яйца. Тесто напоминает по консистенции блинное. Продукт, который вы хотите приготовить, окуните в кляр и подержите несколько секунд. Чтобы создать хрустящую корочку, обваляйте блюдо после пивного кляра в муке.

Пивной кляр идеален для приготовления кальмаров в тесте, луковых колечек и рыбы (к примеру, фиш энд чипс). Важно учитывать, что внешний вид блюда может получиться непредсказуемым, но вкус от этого не пострадает.

Предлагаем отточить теоретические знания на практике и приготовить классные блюда в панировке из нашей подборки.

Курицы в панировке готовят чаще всего. Это и не удивительно: такой способ приготовления позволяет сохранить в мясе птицы сочность и больше питательных веществ. А еще это универсальный способ приготовления — курица в панировке гармонично впишется в обычный обед и в торжественный ужин. Делимся рецептом куриного филе в панировке со сливочно-грибным соусом.

Луковые кольца — популярная американская закуска, о который вы наверняка слышали не один раз. Колечки также готовят в панировке: именно поэтому они получаются такими хрустящими и аппетитными.

В панировке можно приготовить и рыбу. Она получится особенно вкусной и сытный. С рыбой, к примеру, прекрасно сочетается панировка из орехов: рассказываем, как приготовить рыбные котлеты в ореховой панировке.

В панировке можно готовить не только мясо, рыбу и закуски, но и овощи. Если вы еще никогда не пробовали цветную капусту в панировке, самое время это исправить. Капуста получается очень вкусной и питательной. А чтобы блюдо получилось максимально нежным и ненавязчивым, советуем выбрать панировку из пшеничной муки. Делимся рецептом.

Еще один классный рецепт рыбы в панировке — рыба в миндальной панировке. Миндаль здорово оттеняет вкус белой рыбы, делает его богаче и интереснее. На гарнир к такому блюду можно подать обычные овощи. Получится и вкусно, и полезно.