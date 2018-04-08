Как постройнеть к лету: пошаговая инструкция, недели 3–4

Sobesednik.ru узнал у диетолога несколько секретов того, как осчастливить мозг и похудеть.

О том, как в преддверии летнего сезона привести себя в форму всего за 6 недель, мы начали говорить две недели назад с врачом эндокринологом-диетологом, основателем пошаговой инструкции правильного питания «Райт Диет» Вадимом Крыловым . И вот мы публикуем новые задания, которые приблизят вас к фигуре мечты.

Вадим Крылов // Фото: из личного архива

— На приеме один из первых вопросов, который мне задают пациенты: «Доктор, вы, наверное, собираетесь лишить меня последнего удовольствия?» Ответьте сами себе на вопрос: «Какие у вас в жизни есть удовольствия?» — призывает к рассуждению член Европейской и Международной ассоциаций эндокринологов. — Тогда я объясняю, что существуют различные удовольствия, например спорт, познание нового, искусство, общение с интересными людьми, встреча с друзьями, путешествия, любовь и секс. Конечно же и еда тоже входит в этот список, но это далеко не самое сильное удовольствие.

Однажды ко мне на прием пришла семья во главе с 70-летней бабушкой. Родители были обеспокоены тем, что дети, гостя у нее, моментально набирали лишний вес. Бабушка пекла много вкусных пирогов и старательно впихивала их во внуков. Когда я рассказал ей о системе удовольствий, она поняла, что можно многое изменить. Теперь, когда внуки приезжают к ней на каникулы, они много чего успевают. Прокатились на воздушном шаре, сходили в глиняную мастерскую, покатались в танке. Она так же печет вкусные пироги, но никто не набирает лишний вес. Секрет прост: когда мы получаем сильное удовольствие, в нашем организме вырабатываются гормоны счастья — эндорфины, они способствуют сжиганию жира. Именно поэтому, заедая стресс теми же пирогами, мы гарантированно наберем лишние килограммы. Важно не делать из еды культ удовольствия. Лучше всего составить список желаний на 2018 год, причем в него должны входить материальные, нематериальные желания и путешествия, и это не обязательно дорогие заграничные поездки, можно и в своем регионе найти много увлекательных мест.

Задание на 3-ю неделю

1. Очень важно правильно обедать. Типичная ошибка в том, что на обед употребляют овощи с мясом, а приходя домой вечером, накидываются на холодильник — и в такой ситуации это естественно, так как организм голодает, потому что белок усваивается в течение 2–3 часов. Правильный обед следующий. Разделите тарелку на две половины, на одну из них положите сырые овощи и зелень, вторую половину разделите пополам: на одной части — основное блюдо (мясо, курица, рыба, морепродукты), на другой — гарнир (долгие углеводы — крупы, макароны, картофель).

2. Добавляйте между завтраком и обедом перекус. Можно съесть фрукт, овощ, выпить натуральный йогурт или сделать легкий овощной салат с оливковым маслом. Важно не перекусывать орехами, сухофруктами, виноградом и бананами.

3. После обеда съедайте четверть плитки горького шоколада, это примерно 15–20 граммов. Таким образом организм получает суточную норму антиоксидантов — это вещества, которые, замедляя окисление, продлевают молодость организма, выводят токсины, которые окружают нас повсюду. И при физической нагрузке горький шоколад является натуральным жиро-сжигателем.

Задание на 4-ю неделю

1. Измените ужин. Все мы знаем фразу: «После шести не есть». Как вы думаете, откуда она пошла? Чаще всего ее говорят участковые терапевты, если к ним приходит человек, интересующийся тем, как избавиться от лишних килограммов. Вот представьте себе: у врача 12 минут на прием, за это время надо успеть выслушать жалобы больного, прослушать сердце, легкие, померить давление, назначить лекарства, объяснить, как их принимать, отправить на обследования. Это сделать практически невозможно. И тут в конце такого быстрого приема терапевт дает рекомендацию: «Не ешьте после 6 вечера». И отчасти прав: долгие углеводы усваиваются 4–6 часов. Но, например, белок — 2–3 часа, клетчатка (овощи) практически сразу начинает очищать организм, забирая из крови токсины, тяжелые металлы, радионуклиды. Поэтому ужинать правильно белком: лучше всего для ужина подойдет курица, индейка, кролик, морепродукты или творог. Последний и вовсе можно есть прямо перед отходом ко сну, он переварится буквально за полтора часа. В качестве гарнира — свежие или тушеные овощи. Перед сном не нужно есть фрукты, хлеб, картофель, макароны, крупы.

2. Теперь вам надо не только до еды, но и после еды выпивать по стакану воды. Вода запускает метаболизм, мы на 85% состоим из нее, клетки буквально плавают. И при неправильном похудении кожа может обвиснуть, появляются морщины. Чтобы этого избежать, важно пить воду, в день 2–3 литра жидкости.

3. Вы уже стали гулять на 15 минут дольше обычного. Но важно учитывать такую физиологическую особенность: первые 40 минут физической активности сжигают углеводы, а жир начинает уходить только по истечении этого времени. Поэтому теперь не менее 2 раз в неделю надо непрерывно гулять 50–60 минут. Лучше идти прогулочным шагом, чтобы не делать перерывов, иначе придется начинать все снова.

Кстати

В России, по последним данным, 60% населения страдают ожирением или имеют избыточный вес.

В 2014–2015 гг. мы были на 19-м месте по ожирению в мире, а сегодня на 4-м, нас опережают только Великобритания, Мексика и США.