Картофельный суп с зеленью по рецепту бабушки 

Этот картофельный суп с зеленью еще раз доказывает, что готовить просто. И никаких особых секретов знать не надо. Всего-то нужно: хорошее мясо, коренья, белый картофель и непременно зелень. И получится вкусно! А если в тарелку добавить еще половинку яйца, то будьте готовы к просьбам о добавке.
Картофельный суп с зеленью/Фото: К. Виноградов/BurdaMedia
Понадобится:
1 кг говядины на кости,
2 луковицы,
0,5 корня сельдерея,
1 морковь,
1 корень петрушки,
2 ст. ложки растительного масла,
2 помидора,
500 г картофеля,
4 ст. ложки рубленой зелени петрушки,
2 яйца, сваренных вкрутую,
соль, молотый черный перец.
Ингредиенты
Приготовление:
1. Мясо вымыть, залить 3 л воды и довести до кипения. Пену снять, положить 1 вымытую неочищенную луковицу, 1/4 корня сельдерея и варить 2 часа.
Шаг 1. Отвариваем мясо вместе с неочищенной луковицей.
2. Приготовленный бульон процедить через сито, мясо отделить от кости и нарезать. Сложить в миску, залить небольшим количеством бульона.
Шаг 2. Заливаем мясо бульоном.
3. Оставшуюся луковицу очистить и нарезать. Корень сельдерея и петрушки очистить и нарезать тонкой соломкой. Морковь натереть на крупной терке.
Шаг 3. Натираем морковь на терке.
4. В сковороде разогреть масло и подрумянить подготовленные овощи. Помидоры очистить, мелко нарезать, добавить к овощам и тушить под крышкой 10 минут.
Шаг 4. В сковороде поджариваем овощи.
5. Бульон поставить на огонь и довести до кипения. Посолить. Картофель очистить и нарезать брусочками. Положить в бульон и варить 10 минут.
Шаг 5. Нарезаем картофель.
6. В бульон с картофелем добавить тушеные овощи и варить 5 минут. Еще немного посолить, поперчить по вкусу. Разлить по тарелкам, в каждую положить мясо, по половинке яйца и рубленую зелень.
Шаг 6. Разливаем суп по тарелкам.
Время приготовления: 2 часа 40 минут.