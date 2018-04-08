Картофельный суп с зеленью по рецепту бабушки

Этот картофельный суп с зеленью еще раз доказывает, что готовить просто. И никаких особых секретов знать не надо. Всего-то нужно: хорошее мясо, коренья, белый картофель и непременно зелень. И получится вкусно! А если в тарелку добавить еще половинку яйца, то будьте готовы к просьбам о добавке.

Картофельный суп с зеленью/Фото: К. Виноградов/BurdaMedia

Понадобится:

1 кг говядины на кости,

2 луковицы,

0,5 корня сельдерея,

1 морковь,

1 корень петрушки,

2 ст. ложки растительного масла,

2 помидора,

500 г картофеля,

4 ст. ложки рубленой зелени петрушки,

2 яйца, сваренных вкрутую,

соль, молотый черный перец.

Ингредиенты

Приготовление:

1. Мясо вымыть, залить 3 л воды и довести до кипения. Пену снять, положить 1 вымытую неочищенную луковицу, 1/4 корня сельдерея и варить 2 часа.

Шаг 1. Отвариваем мясо вместе с неочищенной луковицей.

2. Приготовленный бульон процедить через сито, мясо отделить от кости и нарезать. Сложить в миску, залить небольшим количеством бульона.

Шаг 2. Заливаем мясо бульоном.

3. Оставшуюся луковицу очистить и нарезать. Корень сельдерея и петрушки очистить и нарезать тонкой соломкой. Морковь натереть на крупной терке.

Шаг 3. Натираем морковь на терке.

4. В сковороде разогреть масло и подрумянить подготовленные овощи. Помидоры очистить, мелко нарезать, добавить к овощам и тушить под крышкой 10 минут.

Шаг 4. В сковороде поджариваем овощи.

5. Бульон поставить на огонь и довести до кипения. Посолить. Картофель очистить и нарезать брусочками. Положить в бульон и варить 10 минут.

Шаг 5. Нарезаем картофель.

6. В бульон с картофелем добавить тушеные овощи и варить 5 минут. Еще немного посолить, поперчить по вкусу. Разлить по тарелкам, в каждую положить мясо, по половинке яйца и рубленую зелень.

Шаг 6. Разливаем суп по тарелкам.

Время приготовления: 2 часа 40 минут.