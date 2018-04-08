7 рецептов десертов с растительным протеином

312 calories

Лава кейк с протеином

Полезные шоколадные кексы из миндальной муки и ореховой пасты с жидким центром. Лава кейк с протеином СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 15 минут PT15M PT15M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 312 ккал

Ингредиенты

Шоколад 60 г Протеин (растительный) 30 г Мука (миндальная) ¼ стакана Яйца 2 шт. Ореховая паста 4 ст. л. Какао 2 ст. л. Разрыхлитель 1 ч. л. Сахарозаменитель (стевия) 1 ч. л. Ваниль (экстракт) 1 ч. л. Соль ¼ ч. л.

В микроволновой печи растопите 30 г мелко нарубленного шоколада и ореховую пасту до состояния однородной массы.

Добавьте стевию, яйца, какао, ваниль и соль. Перемешайте.

В отдельной миске смешайте миндальную муку, протеин и разрыхлитель.

Соедините две смеси и хорошо перемешайте всё с помощью венчика.

Разлейте готовую смесь по формам. Положите в каждую по кусочку шоколада (оставшиеся 30 г).

Поставьте формочки со смесью в микроволновую печь и готовьте примерно минуту. Дайте десерту постоять 2 минуты.

220 calories

Ванильное печенье

Используйте для этого рецепта протеин со вкусом ванили — так печенье получится ароматнее и вкуснее. Ванильное печенье СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 25 минут PT25M PT25M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 12 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 220 ккал

Ингредиенты

Масло (миндальное) 1 стакан Протеин (растительный со вкусом ванили) ½ стакан Сахар (кокосовый) ⅓ стакана Яйца 1 шт. Шоколад (капли) 3 ст. л.

Разогрейте духовку до 180 градусов.

В небольшой миске смешайте миндальное масло, протеин, кокосовый сахар и яйцо. Взбейте смесь с помощью блендера.

Добавьте шоколадные капли и снова перемешайте.

Сформируйте из теста печенья и выложите их на противень, застеленный пергаментом.

Выпекайте 10—12 минут.

180 calories

Банановые маффины с овсянкой

Овсянка — это не обязательно скучная утренняя каша. Попробуйте испечь с ней наши протеиновые маффины с бананом. Банановые маффины с овсянкой СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 25 минут PT25M PT25M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 12 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 180 ккал

Ингредиенты

Хлопья (овсяные) 1 + ¼ стакана Банан (спелый размятый) ¾ стакана Молоко ½ стакана Протеин (растительный) ½ стакана Пюре (яблочное) ¼ стакана Масло (кокосовое) 2 ст. л. Ваниль (экстракт) 1 ч. л. Разрыхлитель ½ ч. л. Сода ½ ч. л. Масло (оливковое) чуть-чуть

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Разомните банан вилкой.

В небольшой миске смешайте банан, молоко, яблочное пюре, кокосовое масло и ванильный экстракт.

Добавьте овсянку, протеин, разрыхлитель и соду. Хорошо перемешайте.

Смажьте формочки оливковым маслом.

Разлейте готовую смесь по формочкам, заполнив их на ⅔ части.

Выпекайте 15—20 минут.

71 calories

Пудинг из тыквы

Этот пудинг можно использовать не только как отдельный десерт, но и в качестве добавки к печенью, хлебцам или мороженому. Пудинг из тыквы СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 20 минут PT20M PT20M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 6 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 71 ккал

Ингредиенты

Пюре (тыквенное) 450 г Молоко ¾ стакана Протеин (растительный со вкусом шоколада) ½ стакана Какао ¼ стакана Мёд (или кленовый сироп, стевия) 2 ч. л. Ваниль (экстракт) 1 ч. л. Корица ½ ч. л.

В глубокой миске смешайте пюре, какао, протеин, ваниль и корицу. Взбейте все ингредиенты с помощью блендера.

Добавьте половину молока и снова взбейте смесь. Перемешайте с помощью лопатки и добавьте оставшееся молоко и мёд. Снова хорошо перемешайте.

Разлейте готовый пудинг по банкам и уберите в холодильник на 2 часа.

165 calories

Кофейные протеиновые батончики

Очень простые и полезные батончики, которые можно взять с собой на учёбу, работу или тренировку. Кофейные протеиновые батончики СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 20 минут PT20M PT20M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 3 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 165 ккал

Ингредиенты

Кофе (холодный) 1 чашка Какао 40 г Протеин (растительный со вкусом кофе) 3 мерные ложки Масло (кокосовое) 4 ст. л. Сахарозаменитель (стевия) 1 ч. л. Соль щепотка

Смешайте все ингредиенты в небольшой миске.

Сформируйте из готовой смеси батончики и отправьте в морозильную камеру на 10—15 минут.

170 calories

Брауни с малиной

Брауни с пониженным содержанием углеводов существует! Делимся с вами рецептом шоколадного десерта с малиной. Брауни с малиной СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 30 минут PT30M PT30M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 12 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 170 ккал

Ингредиенты

Миндальное молоко ⅔ стакана Какао ½ стакана Протеин (растительный со вкусом шоколада) ½ стакана Пюре (яблочное) ½ стакана Малина (замороженная) ½ стакана Мука (овсяная) ¼ стакана Шоколад (кусочки) ¼ стакана Яйца 1 шт. Масло (кокосовое) 2 ст. л. Мёд 1 ст. л. Ваниль (экстракт) 1 ч. л. Масло (оливковое) чуть-чуть

Разогрейте духовку до 180 градусов.

В небольшой миске смешайте овсяную муку, протеин и какао. Хорошо перемешайте.

Отдельно смешайте яблочное пюре, яйцо, мёд¸ ваниль и миндальное молоко. Взбейте всё с помощью блендера.

Добавьте смесь к сухим ингредиентам и перемешайте.

На водяной бане растопите кокосовое масло и шоколад. Добавьте к готовой смеси.

Добавьте замороженную малину и перемешайте.

Смажьте форму оливковым маслом. Перелейте в неё тесто и выпекайте 18—22 минуты.

257 calories

Шоколадные вафли

Протеиновые вафли из ореховой и кокосовой муки — отличная идея для завтрака. Шоколадные вафли СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 20 минут PT20M PT20M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 6 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 257 ккал

Ингредиенты

Мука (ореховая) 1 стакан Протеин (растительный со вкусом шоколада) ½ стакана Йогурт (греческий) ⅓ стакана Яйца 2 шт. Какао 2 ст. л. Мука (кокосовая) 2 ст. л. Сахарозаменитель (стевия) 2 ст. л. Масло (ореховое) 3 ч. л.

Предварительно разогрейте вафельницу.

В большой миске смешайте ореховую и кокосовую муку, протеин, какао и стевию.

Отдельно взбейте яйца, йогурт и ореховое масло. Добавьте к сухим ингредиентам и хорошо перемешайте.

Вылейте необходимое количество теста в вафельницу и готовьте по 3-4 минуты.

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