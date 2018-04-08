7 рецептов десертов с растительным протеином 

312 calories
Лава кейк с протеином
Полезные шоколадные кексы из миндальной муки и ореховой пасты с жидким центром. Лава кейк с протеином СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 15 минут PT15M PT15M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 312 ккал
Ингредиенты
Шоколад 60 г Протеин (растительный) 30 г Мука (миндальная) ¼ стакана Яйца 2 шт. Ореховая паста 4 ст. л. Какао 2 ст. л. Разрыхлитель 1 ч. л. Сахарозаменитель (стевия) 1 ч. л. Ваниль (экстракт) 1 ч. л. Соль ¼ ч. л.
В микроволновой печи растопите 30 г мелко нарубленного шоколада и ореховую пасту до состояния однородной массы.
Добавьте стевию, яйца, какао, ваниль и соль. Перемешайте.
В отдельной миске смешайте миндальную муку, протеин и разрыхлитель.
Соедините две смеси и хорошо перемешайте всё с помощью венчика.
Разлейте готовую смесь по формам. Положите в каждую по кусочку шоколада (оставшиеся 30 г).
Поставьте формочки со смесью в микроволновую печь и готовьте примерно минуту. Дайте десерту постоять 2 минуты.
220 calories
Ванильное печенье
Используйте для этого рецепта протеин со вкусом ванили — так печенье получится ароматнее и вкуснее. Ванильное печенье СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 25 минут PT25M PT25M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 12 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 220 ккал
Ингредиенты
Масло (миндальное) 1 стакан Протеин (растительный со вкусом ванили) ½ стакан Сахар (кокосовый) ⅓ стакана Яйца 1 шт. Шоколад (капли) 3 ст. л.
Разогрейте духовку до 180 градусов.
В небольшой миске смешайте миндальное масло, протеин, кокосовый сахар и яйцо. Взбейте смесь с помощью блендера.
Добавьте шоколадные капли и снова перемешайте.
Сформируйте из теста печенья и выложите их на противень, застеленный пергаментом.
Выпекайте 10—12 минут.
180 calories
Банановые маффины с овсянкой
Овсянка — это не обязательно скучная утренняя каша. Попробуйте испечь с ней наши протеиновые маффины с бананом. Банановые маффины с овсянкой СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 25 минут PT25M PT25M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 12 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 180 ккал
Ингредиенты
Хлопья (овсяные) 1 + ¼ стакана Банан (спелый размятый) ¾ стакана Молоко ½ стакана Протеин (растительный) ½ стакана Пюре (яблочное) ¼ стакана Масло (кокосовое) 2 ст. л. Ваниль (экстракт) 1 ч. л. Разрыхлитель ½ ч. л. Сода ½ ч. л. Масло (оливковое) чуть-чуть
Разогрейте духовку до 180 градусов.
Разомните банан вилкой.
В небольшой миске смешайте банан, молоко, яблочное пюре, кокосовое масло и ванильный экстракт.
Добавьте овсянку, протеин, разрыхлитель и соду. Хорошо перемешайте.
Смажьте формочки оливковым маслом.
Разлейте готовую смесь по формочкам, заполнив их на ⅔ части.
Выпекайте 15—20 минут.
71 calories
Пудинг из тыквы
Этот пудинг можно использовать не только как отдельный десерт, но и в качестве добавки к печенью, хлебцам или мороженому. Пудинг из тыквы СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 20 минут PT20M PT20M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 6 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 71 ккал
Ингредиенты
Пюре (тыквенное) 450 г Молоко ¾ стакана Протеин (растительный со вкусом шоколада) ½ стакана Какао ¼ стакана Мёд (или кленовый сироп, стевия) 2 ч. л. Ваниль (экстракт) 1 ч. л. Корица ½ ч. л.
В глубокой миске смешайте пюре, какао, протеин, ваниль и корицу. Взбейте все ингредиенты с помощью блендера.
Добавьте половину молока и снова взбейте смесь. Перемешайте с помощью лопатки и добавьте оставшееся молоко и мёд. Снова хорошо перемешайте.
Разлейте готовый пудинг по банкам и уберите в холодильник на 2 часа.
165 calories
Кофейные протеиновые батончики
Очень простые и полезные батончики, которые можно взять с собой на учёбу, работу или тренировку. Кофейные протеиновые батончики СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 20 минут PT20M PT20M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 3 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 165 ккал
Ингредиенты
Кофе (холодный) 1 чашка Какао 40 г Протеин (растительный со вкусом кофе) 3 мерные ложки Масло (кокосовое) 4 ст. л. Сахарозаменитель (стевия) 1 ч. л. Соль щепотка
Смешайте все ингредиенты в небольшой миске.
Сформируйте из готовой смеси батончики и отправьте в морозильную камеру на 10—15 минут.
170 calories
Брауни с малиной
Брауни с пониженным содержанием углеводов существует! Делимся с вами рецептом шоколадного десерта с малиной. Брауни с малиной СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 30 минут PT30M PT30M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 12 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 170 ккал
Ингредиенты
Миндальное молоко ⅔ стакана Какао ½ стакана Протеин (растительный со вкусом шоколада) ½ стакана Пюре (яблочное) ½ стакана Малина (замороженная) ½ стакана Мука (овсяная) ¼ стакана Шоколад (кусочки) ¼ стакана Яйца 1 шт. Масло (кокосовое) 2 ст. л. Мёд 1 ст. л. Ваниль (экстракт) 1 ч. л. Масло (оливковое) чуть-чуть
Разогрейте духовку до 180 градусов.
В небольшой миске смешайте овсяную муку, протеин и какао. Хорошо перемешайте.
Отдельно смешайте яблочное пюре, яйцо, мёд¸ ваниль и миндальное молоко. Взбейте всё с помощью блендера.
Добавьте смесь к сухим ингредиентам и перемешайте.
На водяной бане растопите кокосовое масло и шоколад. Добавьте к готовой смеси.
Добавьте замороженную малину и перемешайте.
Смажьте форму оливковым маслом. Перелейте в неё тесто и выпекайте 18—22 минуты.
257 calories
Шоколадные вафли
Протеиновые вафли из ореховой и кокосовой муки — отличная идея для завтрака. Шоколадные вафли СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 20 минут PT20M PT20M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 6 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 257 ккал
Ингредиенты
Мука (ореховая) 1 стакан Протеин (растительный со вкусом шоколада) ½ стакана Йогурт (греческий) ⅓ стакана Яйца 2 шт. Какао 2 ст. л. Мука (кокосовая) 2 ст. л. Сахарозаменитель (стевия) 2 ст. л. Масло (ореховое) 3 ч. л.
Предварительно разогрейте вафельницу.
В большой миске смешайте ореховую и кокосовую муку, протеин, какао и стевию.
Отдельно взбейте яйца, йогурт и ореховое масло. Добавьте к сухим ингредиентам и хорошо перемешайте.
Вылейте необходимое количество теста в вафельницу и готовьте по 3-4 минуты.
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