Проект «Кухня Ямала»: форшмак по-ямальски

Трудно представить, как изменятся кулинарные предпочтения северян лет эдак через 10–20.

Новое поколение поваров-кондитеров еще только подрастает, но уже сейчас можно утверждать — парни и девушки из Ямальского многопрофильного колледжа разнообразят кухню земляков новыми шедеврами. К ним мы и нагрянули в гости за очередной порцией рецептов.

Ксения Черноок и Лиана Ядне из лабытнангского филиала ЯМК очень талантливые ученицы. Со второго курса колледжа они постоянно участвуют в мастер-классах, повышают профессиональное мастерство. Без отрыва от учебы Ксения работает администратором в суши-баре, а Лиана в кафе-шашлычной. Специально для читателей «Красного Севера» девушки представили три рыбных блюда: рыбные мешочки, суфле и паштет. Все эти яства отличаются несложным рецептом и быстро готовятся.

Профессия повара по версии Минобрнауки РФ вошла в топ-50 самых востребованных рабочих специальностей. Освоив секреты этого ремесла, молодые люди не останутся без работы. Сектор общепита развивается, и короли кухонь будут востребованы в столовых детских садов и школ, кафе и ресторанах, гостиничных комплексах, больницах и санаториях. Особый спрос на них в вахтовых поселках и на арктических стройках.

Паштет из солёной рыбы

В ЯМК помимо традиционных блюд изучают кухню народов России. Вот студентки и предложили «КС» отведать аналог еврейского форшмака. Правда, в отличие от оригинала, в нём не будет селедки, её заменят любимым северянами сигом. Попробуем, что у них получилось?

Итак, берем филе соленого пыжьяна, две вареные картофелины, одно сваренное вкрутую яйцо, 100 мл. молока, по 200 гр. белого и черного хлеба, крупное зеленое яблоко, масло сливочное — 50-100 гр., специи, зеленый лук, укроп.

Все ингредиенты последовательно пропускаем через мясорубку. Чтобы придать паштету консистенцию, добавляем в полученную массу сливочное масло, специи, и дополнительно взбиваем блендером. Такой паштет можно пустить на обычные бутерброды, а можно и усложнить процесс: выдавить его из кондитерского мешочка на круглые дольки черного хлеба, украсить луком, укропом, добавить яблочного уксуса. Лично я насытился четырьмя канопе.

Суфле рыбное диетическое

Берем филе свежего щокура, сливки — 100 гр., соль, перец, 50 грамм сливочного масла, отваренную морковку, свежий помидор. Филе рыбы и морковь мелко нарезаем. Все ингредиенты, кроме томата, смешиваем и взбиваем блендером. Выкладываем в формочки из силикона и фольги. В течение получаса запекаем в духовке при температуре 180 градусов. Украшаем долькой помидора или огурчика. Всё, блюдо готово! Низкокалорийное суфле выглядит красиво, весьма аппетитно и буквально тает во рту. Наверное, оно понравится и тем, кто следит за фигурой.

Мешочки рыбные

Для этого блюда понадобится дрожжевое тесто. Раскатываем из него кругляши, как для беляшей. Начинка: нарезанный кубиками помидор, репчатый лук и небольшие кусочки филе из сига. Также понадобятся соль, перец по вкусу. Все это защипывается, как беляш, а сверху выкладывается ложка сметаны.

Мешочки запекаются в духовом шкафу 35-40 минут при температуре 200 градусов. За счет лука, сметаны и помидора блюдо получается очень сочным.