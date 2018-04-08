Суперфуды: что это и с чем его едят. Витамины, аминокислоты и макроэлементы

Необычные ягоды, овощи и полезная соль.

Всё, что приходит к нам с прилавков магазинов с приставкой «супер», просто обязано иметь в своей основе какие-то волшебные свойства. Суперфуды — по своей эффективности вещь довольно спорная: не стоит приписывать им целебные свойства и ждать мгновенного похудения от горстки ягод Годжи. Важно понимать, что все те полезные витамины и аминокислоты, которые есть в составе суперфудов, имеют накопительный эффект в нашем организме. Попробуем разобраться в том, что уже давно должно занять своё законное место на полке вашего холодильника и почему.

Ягоды Асаи

Доктор Александр Шосс, ботаник и специалист в области здорового питания, посвятил изучению ягод асаи много времени. Результаты его лабораторных исследований превзошли все ожидания. Выяснилось, что ни один съедобный плод на Земле не содержит столько антиоксидантов и других биологически активных веществ, как ягода ассаи. Антиоксиданты — это ещё не всё: на сегодняшний день известно, что ягода асаи содержит в себе больше белка, чем куриное яйцо.

Капуста Кале

В пищу используют молодые листья. Самым полезным блюдом будет салат из свежих молодых листьев. Листья капусты хорошо сочетаются с луком, томатами, укропом, петрушкой.

Гуарана

Гуарана имеет много важных свойств. Из этого растения, произрастающего в бассейне Амазонки, получают экстракты, которые могут быть использованы в качестве добавок. По сути, гуарана оказывает возбуждающий эффект, она может стимулировать центральную нервную систему и бороться с чувством усталости.

Гималайская соль

Чаще всего соль, которую мы видим на прилавках магазинов, не может похвастать полезными свойствами. Совсем иначе обстоит дело с розовой солью. Её ещё называют гималайской. Наличие в этой соли различных микроэлементов позволяет говорить, что она самая чистая, так как в ней не было обнаружено никаких грязевых примесей, которые так характерны для поваренной соли.

Включите в свой рацион суперфуды и черпайте витамины, аминокислоты и макроэлементы из природных источников!