Сегодня, 8 апреля, православные христиане Орловской области отмечают праздник Великой Пасхи.
Завершилась последняя неделя Великого поста и православные верующие традиционно отметят Пасху за большим столом, накрытым куличами и крашеными яйцами.
По христианским обычаям, Пасха торжественнейший из праздников, символизирует воскрешение Иисуса Христа. Светлый праздник воскресения символизирует оживление природы — первые весенние солнечные дни.
На Пасху щедро накрываются столы, готовятся разнообразные блюда. Среди них главным символом пасхального стола являются крашеные яйца, пасхальные куличи и душистые творожные пасхи.
Свои пасхальные угощения, сделанные с любовью и выдумкой, орловцы показали в социальных сетях. Ria57 публикует подборку фотографий.
Сообщение Яйца и куличи: орловцы показали пасхальные угощения в соцсетях появились сначала на РИА 57.