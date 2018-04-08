Яйца и куличи: орловцы показали пасхальные угощения в соцсетях

Сегодня, 8 апреля, православные христиане Орловской области отмечают праздник Великой Пасхи.

Завершилась последняя неделя Великого поста и православные верующие традиционно отметят Пасху за большим столом, накрытым куличами и крашеными яйцами.

По христианским обычаям, Пасха торжественнейший из праздников, символизирует воскрешение Иисуса Христа . Светлый праздник воскресения символизирует оживление природы — первые весенние солнечные дни.

На Пасху щедро накрываются столы, готовятся разнообразные блюда. Среди них главным символом пасхального стола являются крашеные яйца, пасхальные куличи и душистые творожные пасхи.

Свои пасхальные угощения, сделанные с любовью и выдумкой, орловцы показали в социальных сетях. Ria57 публикует подборку фотографий.