4 простых рецепта для пасхального стола

Творожная пасха

Ингредиенты:

творог 9% — 600 г;

желток — 3 шт. ;

сахар — 230 г;

масло сливочное 82% –100 г;

сметана 30% — 160 г;

изюм белый крупный Джамбо — 80 г;

миндаль жареный — 55 г;

цукаты — 55 г;

ванилин кристаллический — 1 г.

Способ приготовления

Творог протереть через мелкое сито, соединить с сахаром, желтками, сметаной и взбить до кремообразного состояния. Полученную смесь уваривать на водяной бане в течении 30 минут, постоянно помешивая. Затем добавить цукаты. Полученную творожную массу выложить в форму на ткань или марлю, плотно уложить, убрать в холодильник и дать настояться в течении 24 часов.

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Пасха из ряженки

Ингредиенты:

ряженка — 1 л; сметана 20% — 150 г; масло сливочное — 100 г; сахарная пудра — 105 г; ванилин — 5 г; желатин пищевой — 10 г; сыр Креметте — 105 г; изюм — 50 г; апельсиновые цукаты — 50 г; вишня — 100 г.

Способ приготовления:

Ряженку положить в марлю и дать стечь до творожного состояния (в течение 1 суток).

Взбить в блендере сливочное масло и сахарную пудру до образования однородной массы.

Смешать взбитое с сахарной пудрой масло со сметаной, сыром Креметте, ванилином и замоченным желатином. Добавить изюм, апельсиновые цукаты и вишню и еще раз хорошо все перемешать (можно использовать миксер). В форму для пасхи положить влажную марлю и выложить получившуюся творожную массу. Закрыть пасху марлей, придавить сверху тяжелым грузом и поставить в холодильник на 12 часов минимум. Украсить готовую пасху свежими ягодами и цукатами.

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Цуреки (Пасхальный хлеб)

Ингредиенты (300 г / 1200 г):

мука — 175 г / 650 г махлепи (пряность) — 1,2 г / 5 г мастиха — 1 кап. / 4 кап.

соль поваренная — 1,2 г / 5 г сахарная пудра — 40 г / 160 г сливочное масло — 18 г / 50 г молоко 3,2% — 25 г / 100 г вода — 25 г / 100 г дрожжи сухие — 5 г / 20 г яйцо — 1 шт. / 3 шт.

миндаль — 10 / 30 г Способ приготовления:

Подогреть сливочное масло, молоко, сахарную пудру до растворения масла. Затем добавить яйца. Сухие дрожжи растворить в воде и добавить в основную свесь. Все ингредиенты поместить в тестомес и месить в течении 12-15 минут. Готовое тесто убрать в контейнер на 40-60 минут. Поделить тесто по 200 г и сформовать круглые заготовки. Дать тесту отдохнуть 30 минут. Затем сформовать хлеб (как на картинке), уложить на листы и настоять в камере в течении 60 минут. Смазать желтком и выпекать при температуре 160C в течении 30 минут.

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Кулич с цукатами

Ингредиенты для теста:

мука — 325 г молоко — 35 г яйцо — 115 г желток — 70 г дрожжи — 14 г соль — 2 г сахар — 57 г масло сливочное — 100 г цукаты ассорти — 115 г ром для кухни — 20 г сливки 33% — 50 г ванильный экстракт — 2 г Ингредиенты для сиропа:

сахар — 1500 г вода — 180 г Способ приготовления

Молоко, сливки, желток и яйцо хорошо перемешать, добавить сахар, муку, дрожжи, соль и тщательно вымешивать тесто до эластичного состояния. Затем порциями добавить сливочное масло, порезанное кубиком. В конце добавить ром, ванильный экстракт и апельсиновые цукаты. Убрать тесто в теплое место на 2 часа накрыв пленкой. Сформировать из теста шарики и положить в форму для кулича. Дать настояться 1,5-2 часа. Затем выпекать при температуре 175’c, 25 минут. Готовый кулич пропитать сиропом и дать настояться.

Способ приготовления сиропа

Все ингредиенты довести до кипения. По желанию можно добавить ванильный экстракт и коньяк.

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