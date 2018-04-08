Как избавиться от ржавчины: действенные способы

Ржавчина может стать настоящей проблемой для тех, кто не знает как с ней бороться. Что, например, может быть хуже ржавчины на кузове любимого автомобиля? А ведь убрать ее очень просто — даже подручными средствами.

Картофель и мыло

Разрежьте пополам большую картофелину, а срез хорошенько натрите хозяйственным мылом. Теперь пройдите несколько раз по заржавевшему месту и дайте время химической реакции произойти.

Метод текилы

Лимон и соль подходят не только для текилы. Посыпьте проржавевший участок солью и выдавите на него немного лимона. Нет, слизывать не нужно: подождите несколько часов и аккуратно почистите ржавчину скребком.

Смешайте обычную пищевую соду с водой до получения вязкой субстанции. Наносим пасту на металл, ждем и без проблем убираем налет щеткой.

Белый уксус

Уксус прекрасно растворяет ржавчину. Поместите металлический предмет в раствор уксуса на пару часов, а затем просто соскребите грязный налет. Понятно, что слишком большой предмет заливать уксусом не стоит: окуните в него щетку (подойдет и алюминиевая фольга) и пройдите по проблемному месту несколько раз.

Щавелевая кислота

Этот метод подойдет только тем, кто привык аккуратно обращаться с опасными веществами. Пары щавелевой кислоты вредны для организма, работать с ней нужно только в плотных перчатках и респираторе. В остальном делаем все по схеме: моем ржавый предмет в мыльной воде, тщательно сушим и только после этого наносим щавелевую кислоту (пропорция 5 чайных ложек на 250 мл чуть теплой воды). 20 минут в таком ядреном растворе будет достаточно — осталось счистить ржавчину и хорошенько промыть вещь еще раз.