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Как избавиться от ржавчины: действенные способы
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Как избавиться от ржавчины: действенные способы 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Ржавчина может стать настоящей проблемой для тех, кто не знает как с ней бороться. Что, например, может быть хуже ржавчины на кузове любимого автомобиля? А ведь убрать ее очень просто — даже подручными средствами.
Картофель и мыло
Разрежьте пополам большую картофелину, а срез хорошенько натрите хозяйственным мылом. Теперь пройдите несколько раз по заржавевшему месту и дайте время химической реакции произойти.
Метод текилы
Лимон и соль подходят не только для текилы. Посыпьте проржавевший участок солью и выдавите на него немного лимона. Нет, слизывать не нужно: подождите несколько часов и аккуратно почистите ржавчину скребком.
Смешайте обычную пищевую соду с водой до получения вязкой субстанции. Наносим пасту на металл, ждем и без проблем убираем налет щеткой.
Белый уксус
Уксус прекрасно растворяет ржавчину. Поместите металлический предмет в раствор уксуса на пару часов, а затем просто соскребите грязный налет. Понятно, что слишком большой предмет заливать уксусом не стоит: окуните в него щетку (подойдет и алюминиевая фольга) и пройдите по проблемному месту несколько раз.
Щавелевая кислота
Этот метод подойдет только тем, кто привык аккуратно обращаться с опасными веществами. Пары щавелевой кислоты вредны для организма, работать с ней нужно только в плотных перчатках и респираторе. В остальном делаем все по схеме: моем ржавый предмет в мыльной воде, тщательно сушим и только после этого наносим щавелевую кислоту (пропорция 5 чайных ложек на 250 мл чуть теплой воды). 20 минут в таком ядреном растворе будет достаточно — осталось счистить ржавчину и хорошенько промыть вещь еще раз.
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