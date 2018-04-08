Шокирующие факты о репчатом луке

Репчатый лук знаком человечеству уже много веков. Первые упоминания о луке относятся еще к временам Древнего Египта. Однако новые свойства репчатого лука ученые продолжают открывать до сих пор. Многие из них просто шокируют.

Яд для домашних питомцев

Обычный репчатый лук — продукт, привычный в рационе человека — может стать самым настоящим ядом для домашних питомцев. Если у собаки регулярное употребление свежего лука вызовет хроническое недомогание, то кошка, скорее всего, и вовсе погибнет. Дело в том, что вещества, которыми богат овощ, разрушают у животных красные тельца крови. Это обстоятельство становится причиной развития гемолитической анемии. Для этого достаточно кормить питомца репчатым луком в количестве 0,5% от массы его тела.

Лук против рака

Сотрудники из японского университета Кумамото выяснили, что обычный репчатый лук является прекрасным средством для борьбы с онкологическими заболеваниями. В ходе эксперимента японцы вводили противоопухолевые препараты мышам. Одна группа грызунов при этом регулярно питалась луком. Результаты лечения оказались более эффективными у тех мышей, которые употребляли в пищу репчатый лук. Оказалось, все дело в содержащемся в луке веществе под названием онионин А. Это соединение тормозит рост раковых клеток и их деление. Уже достоверно установлено, что лук не только способствует лечению злокачественных опухолей, но и является отличным профилактическим средством против рака желудка, простаты, яичников и молочных желез.

Воздействие на мозг

Ученые из Франции выяснили, что репчатый лук способствует омоложению клеток мозга. Серые соединения, которые содержаться в этом овоще, разносятся посредством кровеносной системы по организму и, конечно, попадают в мозг. Там они очищают синапсы, соединяющие между собой мозговые клетки — нейроны. Причем, подобная чистка благотворно влияет не только на память, мышление и другие интеллектуальные процессы, но и снимает тревожность и раздражительность.

Луковые слезы вредят зрению

Индийские ученые пришли к выводу, что при нарезке репчатого лука высвобождаются определенные вещества, которые, соединяясь со слезной жидкостью, образуют самую настоящую серную кислоту. Именно кислота вызывает жжение и слезоотделение. Поэтому луковые слезы могут стать причиной сильного раздражения и особенно у тех, кто страдает синдромом сухого глаза. Этому заболеванию более всего подвержены люди, которые пользуются контактными линзами. При длительном и регулярном контакте с нарезанным луком может развиться хронический конъюктивит и даже эрозия роговицы.

Лук как инкубатор для бактерий

Очищенный репчатый лук ни в коем случае нельзя долго хранить даже в холодильнике. Ученые выяснили, что частой причиной отравлений и инфекционных заболеваний оказывается именно такой лук. Дело в том, что свежий нарезанный овощ является магнитом, а потом и инкубатором для всевозможных вредных микроорганизмов. Уже на следующий день лук не стоит использовать для приготовления любой пищи. Примечательно, что салаты, заправленные майонезом, об опасности употребления которых знает, пожалуй, каждый, по свидетельствам специалистов не так страшны, как нашинкованный репчатый лук.

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