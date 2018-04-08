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Ученые призвали заменить овсянку на завтрак мясом курицы и яйцами
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Ученые призвали заменить овсянку на завтрак мясом курицы и яйцами 

ИД «Собеседник» 16 минут назад
Диетологи опровергли пользу овсянки для пробуждения организма в утренние часы.
Как передает РЕН ТВ, ученые заявили, что, несмотря на популярное мнение, овсянная каша не является лучшим продуктом для завтрака.
По словам диетологов, в овсянке содержится фитиновая кислота, замедляющая процесс пробуждения организма. Кроме того, она же может приводить к задержке всасывания в кишечнике кальция, из-за чего поклонников этого вида каши ждут проблемы с костями и суставами.
В связи с этим ученые призывают употреблять во время первого за день приема пищи яйца или мясо курицы вместо овсянки.
Однако полностью отказываться от каши врачи также не рекомендуют. По их мнению, ускоряющую переработку пищи клетчатку, которая содержится в овсяной и других видах каш, лучше употреблять уже в дневные часы.
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