Тест: как много вы знаете о супах

Как много вы знаете о супах

Начать тест!

Чего точно не должно быть в борще?

СалаВодкиЛимонаКонсервированного горошка Кто-то любит класть сало на хлеб, а кто-то — в борщ. Это нормально. А вот консервированного горошка в борще точно быть не должно. Ну знаете, водку и в омлет можно добавлять (вот, кстати, рецепт https://the-challenger.ru/eda/retsepty/omlet-s-vodkoj/), а уж в борщ и подавно. А вот консервированного горошка в борще точно быть не должно. Лимон можно добавлять почти везде. Борщ — не исключение. А вот консервированного горошка в борще точно быть не должно. Это правильный ответ! Добавьте его лучше в оливье Дальше

Из какого лука нужно готовить французский луковый суп?

ШалотЯлтинский лукРепчатый лукЛук скорода Нет, шалот не подойдёт. А вот репчатый лук подойдёт. Нет, ялтинский не подойдёт. А вот репчатый лук подойдёт. Верно! Вот рецепт: https://the-challenger.ru/eda/retsepty/gotovim-po-frantsuzski-lukovyj-sup/Нет, лук скорода не подойдёт. А вот репчатый лук подойдёт. Дальше

Чем фо бо отличается от фо га?

Фо бо готовится на говяжьем бульоне, фо га — на курином Фо бо готовится на курином бульоне, фо га — на говяжьемВ фо бо добавляют мясо, а в фо га — креветкиО чём вы сейчас вообще?! Верно! Видимо, вы любите вьетнамскую кухню. Это неправильный ответ. Всё наоборот. Фо бо готовится на говяжьем бульоне, а фо га — на курином. Нет, разница в том, что фо бо готовится на говяжьем бульоне, фо га — на курином. Это мы о популярном вьетанском супе фо. Фо бо готовится на говяжьем бульоне, фо га — на курином. Попробуйте приготовить фо бо по нашему рецепту https://the-challenger.ru/recipe/fo-bo/ Дальше

Какой суп изображён на картинке?

Ой, ну я рамэн всегда узнаюЯ точно знаю, что это мисо супКонечно же, это фо боНе знаю, я такое ещё не ел Нет, это не рамэн, это мисо суп. Хотя оба эти блюда относятся к японской кухне. Верно! Кстати, вегетарианская версия этого супа содержит совсем мало калорий — около 70 ккал на 100 мл. Вы ошиблись. Это мисо суп. В фо бо не кладут пасту мисо и сыр тофу. Это мисо суп — блюдо японской кухни. Главные ингредиенты: паста мисо, сыр тофу, водоросли. Дальше

Какие ингредиенты входят в классический гаспачо?

Помидоры, огурцы, перцы, лук, чеснок, оливковое масло, сольПомидоры, сельдерей, перцы, базилик, лук, сольПомидоры, перцы, арбуз, соль, оливковое маслоПомидоры Это правильный ответ! Из этого набора ингредиентов получится самый простой и самый вкусный гаспачо. Нет, вы не угадали. Чтобы приготовить гаспачо, не хватает ещё огурцов, чеснока и оливкового масла. А базилик лучше убрать и добавить кинзу или петрушку. Это неправильный ответ. В классическом гаспачо нет арбуза, зато есть огурцы, чеснок и лук. Одних помидоров не хватит. Понадобятся ещё огурцы, перцы, лук, чеснок, оливковое масло и соль. Дальше

Правда ли, что нужно есть супы каждый день, как нас учили родители?

Да, любые супы можно есть каждый день. Это полезно для здоровья. Нет, это всё чушьСупы можно есть каждый день, но от жирных супов лучше отказыватьсяНе знаю Не совсем так. В целом диетологи не видят минусов в употреблении супов каждый день — на обед или ужин. При этом советуют не злоупотреблять супами с жирными наваристыми бульонами — весь жир и холестерин находится в бульоне. Отдавайте предпочтение овощным супам с зеленью. Диетологи так не считают. Они не видят минусов в употреблении супов каждый день — на обед или ужин. При этом есть такие виды супов, которые могут быть противопоказаны людям при некоторых заболеваниях. Подробнее об этом читайте здесь: https://the-challenger.ru/eda/produkty/pravda-li-supy-tak-polezny-kak-my-privykli-schitat/Это правильный ответ! Диетологи не рекомендуют злоупотреблять супами с жирными наваристыми бульонами — весь жир и холестерин находится в бульоне. Отдавайте предпочтение овощным супам с зеленью. Диетологи не видят минусов в употреблении супов каждый день — на обед или ужин. При этом есть такие виды супов, которые могут быть противопоказаны людям при некоторых заболеваниях. Подробнее об этом читайте здесь: https://the-challenger.ru/eda/produkty/pravda-li-supy-tak-polezny-kak-my-privykli-schitat/ Дальше

Что означает «минестроне» в переводе с итальянского?

Вкусный супБольшой супОвощной супИтальянский суп Неверно. Правильный ответ — большой суп (minestra — суп, one — увеличительный суффикс). Верно! Minestra — суп, one — увеличительный суффикc. Неверно. Правильный ответ — большой суп (minestra — суп, one — увеличительный суффикс). Неверно. Правильный ответ — большой суп (minestra — суп, one — увеличительный суффикс). Дальше Количество верных ответов Ваш результат

